عرض متميز لفريق كورال جامعة كفر الشيخ في احتفالية نصر أكتوبر.. «صور»

تألق فريق الكورال والموسيقى بجامعة كفر الشيخ في العرض الفني الذي عرضته القناة الفضائية المصرية «برنامج شارع الفن» بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة الـ 48 بمشاركة نخبة من طلاب وطالبات منتخب جامعة كفر الشيخ وذلك بتقديم عدد من الأغاني الوطنية التي تغرس معنى الانتماء وحب الوطن.

وقدم منتخب الموسيقى والكورال عدة فقرات فنية وأغنيات رائعة بالإضافة إلى غناء فردي للطلاب محمد السيد محمود بكلية التربية، وسارة السيد الشناوي بكلية التربية الرياضية، وأسماء عبد الغفار بكلية التربية النوعية.

كما تم تقديم عرض جماعي من كورال وعزف، شادي رفعت، وجينا وجيه، ومحمد جاويش، ودنيا العطافي، وإبراهيم سعفان، ورانيا عبد العزيز، وعلي سالم، وإسلام فتحي، وطارق سراج.

وشارك فريق كورال جامعة كفر الشيخ تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور سهير مجدي جرجس وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بالتدريب والإشراف على منتخب الجامعة للموسيقي والكورال.

رئيس جامعة كفر الشيخ: أداء طلاب فريق كورال كان مميزًا

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ ، في بيان، أن أداء طلاب فريق كورال الجامعة كان مميزًا، ومشرفاً لجامعة كفر الشيخ وطلابها، مضيفًا بأن فريق الجامعة يضم عناصر تتمتع بالموهبة من الطلاب الذين حصدوا مراكز متقدمة بالغناء الجماعي والفردي على مستوى الجامعات المصرية.

الأنشطة المختلفة تساهم في بناء شخصية الطلاب

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن الأنشطة المختلفة تساهم في بناء شخصية الطلاب، وتعد ركنًا أساسيًا بجانب الجانب الأكاديمي داخل الجامعة لتنمية مهارات الطلاب واكتشاف مواهبهم مبكرًا، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تعمل وفق خطة تستهدف تنمية الطلاب من خلال دعمها الكامل لمختلف الأنشطة.

وكيل التربية النوعية: جامعة كفر الشيخ تتبنى المواهب

وأعربت وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور سهير مجدي جرجس عن شكرها وتقديرها لإدارة الجامعة التي تعمل على تنمية المواهب الفنية والإبداعية في المجالات المختلفة لطلاب الجامعة وإتاحة الفرصة لإبراز مواهبهم ورفع مستوى إبداعهم الفني وتشجيع الأنشطة الفنية والهوايات للطلاب وتوفير الدعم الكامل للطلاب المتميزين في كافة الأنشطة وإتاحة الفرصة للمبدعين في جميع المجالات.