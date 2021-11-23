أول صورة لـ«مانجه» ضحية حادث الدهس بمدينة نصر

حصلت «الوطن» على أول صورة لـ«مانجه» السيدة الأربعينية، ضحية حادث الدهس الذي وقع في شارع مصطفى النحاس، أمس الثلاثاء، ونتج عنه وفاة السيدة، وإضابة أخرى، صدمتهما سيارة أثناء عبورهما أحد الشوارع بمدينة نصر.

كانت الساعة تشير عقاربها إلى الرابعة عصر أمس الاثنين، عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من الأهالي، بوقوع حادث مروري ووجود ضحايا بأحد شوارع مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أنه أثناء عبور سيدتين الأولى تدعى «مانجه»، والثانية «أم حسن» الشارع، صدمتهما سيارة؛ مما أسفر عن وفاة إحداهما، وإصابة الأخرى بجروح خطيرة، وجرى رفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم نقل السيدة المصابة إلى مستشفى التأمين الصحي.

شاهد عيان: السيدتان تعملان في مدرسة الرواد

«محمد على» أحد شهود العيان، قال إن السيدتين تعملان في مدرسة الرواد القريبة من شارع مصطفى النحاس، وأثناء خروجهما من المدرسة بعد يوم عمل، كانتا تعبران الطريق لعودتهما إلى منزليهما، في تمام الساعة الرابعة عصر أمس الاثنين.

«حاجة صعبة كل يوم حادثة.. وكل يوم حد بيموت من تعدية الشارع بسبب سرعة السيارات التي تمر منه»، السيدة المصابة تصارع الموت وحالتها صعبة جدا في مستشفي التأمين الصحي، ومن المتوقع أن تفارق الحياة بسبب صعوبة حالتها، وفقًا لحديث شاهد العيان.

مناشدة عاجلة من الأهالي

وأضاف شاهد العيان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شارع مصطفى النحاس لا يوجد به أي كباري مشاة أو مطبات، الأمر الذي يتسبب في وفاة المواطنين: «العربيات مبتديش فرصة لحد يعدي ودي منطقة فيها 4 مدارس كل اللي شغالين فيها بيعبروا قبل إشارة الوزير، المتوفاة لديها طفل عمره عامين»، مناشدًا حي مدينة نصر بسعة التدخل وعمل مطبات بالشارع.