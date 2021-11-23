ضبط أمين معمل سرق 19 «كومبيوتر» من مدرسة في العجوزة

تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبط أمين معمل بمدرسة ثانوية في العجوزة، بتهمة سرقة 19 جهاز كمبيوتر من المدرسة التي يعمل بها، وكذا حرق دفاتر العهدة، الخاصة باستلام المسروقات.

وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات مع المتهم وآخر من كان معه.

بلاغ سرقة

التحريات التي جرت حول الواقعة، أكدت أن مدير مدرسة ثانوية بالعجوزة، أبلغ عن اكتشاف سرقة 19 جهاز كومبيوتر من المدرسة ودفاتر من مكتبه.

وانتقلت قوة أمنية إلى المدرسة، حيث تبين من المعاينة وجود خلع في نافذة مكتب المدير وخلع في نافذة معمل الحاسب الآلي بالمدرسة، كما تم التوصل إلى الدفاتر المبلغ بسرقتها، محروقة، بالقرب من المدرسة.

أمين المعمل وراء الجريمة

وتم تكثيف التحريات حتى تم التوصل إلى مرتكب الواقعة، وهو أمين المعمل، حيث تم ضبطه بمعرفة العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع المباحث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأكد المتهم أنه سرق الأجهزة على التوالي منذ بداية العام الدراسي، خشية افتضاح أمره، كما استعان بنجل عمه لمساعدته، حيث جرى ضبط الأخير واعترف بالواقعة.

وأكد المتهم الأول أنه أحرق دفاتر العهدة لتضليل المباحث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي تحقق مع المتهمين.