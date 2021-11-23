«العدس حَساء الشتاء».. أطعمة يمكن تناولها مع تقلبات الجو وبرودة الطقس

يحتاج فصل الشتاء إلى نظام غذائي صحي متميز مليء بالعديد من الفيتامينات اللازمة لإمداد الجسم بكل ما يحتاجه، ولتقوية جهاز المناعة للصمود في ظل مواجهة نزلات البرد والإنفلونزا، خاصة في ظل تقلبات الطقس خلال الفترة الحالية وسقوط الأمطار في العديد من المحافظات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز الأطعمة والمشروبات التي تسهم في تقوية الجهاز المناعي لمساعدته على الصمود في ظل مواجهة تقلبات الجو والطقس البارد في فصل الشتاء، وفقًا لما نشره موقع «Very well health».

أطعمة يمكن تناولها في الطقس البارد

1- شوربة العدس

يعتبر العدس من أهم مصادر البقوليات والبروتين الذي يحتوي على ألياف البريبايوتك التي تدعم البروبيوتيك الذي يعتبر مسؤولا عن التوازن البكتيري وتحسين صحة الجهاز الهضمي، ويساعد على الوقاية من الالتهابات وخطر انتقال العدوى.

2- السالمون

يحتوي السالمون، على عناصر غذائية ضرورية لتقوية الجهاز المناعي، منها البروتين، وأحماض الأوميجا 3، بالإضافة إلى فيتامين د، والذي من شأنه أن يعزز تكوين الجسم للأجسام المضادة لمحاربة العدوى والفيروسات.

3- الثوم

الثوم من الأطعمة المفيدة لتقوية الجهاز المناعي خاصًة في التقلبات الجوية، كما يسهم في الوقاية من نزلات البرد.

4- عصير البرتقال

يحرص العديد من الأشخاص على تناول البرتقال بكثرة في فضل الشتاء، نظرا لغنائه بفيتامين سي، الذي يعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية، كما يحتوي عصير البرتقال على «فيتامين د» المهم لصحة الجسم وتقوية العظام.

5- مخلل الكرنب

نظرا لاحتوائه على البروبيوتيك، الذي يدعم صحة الجهاز الهضمي ويقيه من الفيروسات بنسبة 70%، يعتبر مخلل الكرنب أحد الأطعمة المخمرة الغنية بالبروبيوتيك لذا هو مفيد لصحة القلب كما يساعد الجسم على الوقاية من الإصابة بالفيروسات ونزلات البرد.