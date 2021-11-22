7 أطعمة تمنح الدفء ولا تسبب زيادة الوزن في الشتاء.. اعرفها

في هذه الأجواء الباردة نحن في حاجة إلى أطعمة ومشروبات تمنح الإحساس بالدفء، والشبع لفترات طويلة ولا تسبب السمنة، خاصة أن الناس تشعر بالجوع فتأكل أطعمة كثيرة منها ما يؤدي إلى زيادة الوزن، رغم أن الشتاء فرصة جيدة للتخلص من الوزن الزائد، وموضحة فالجسم لكي يحافظ على درجة حرارته الطبيعية يبذل الكثير من مالطاقة في الأجواء المنخفضة ويحرق طاقة أكثر، علينا ألا نضيع هذه الفرصة

وحذرت الدكتورة مروة شعير، باحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، من تناول المأكولات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات، من شأنها أن تتسبب في زيادة الوزن.

تحذيرات من هذه الأطعمة في الشتاء:

المخبوزات

المنتجات المصنعة من الدقيق الأبيض

الأطعمة السكرية

الأطعمة المقلية

البدائل:

وأضافت «شعير»، في تصريحات لـ «الوطن»: «يمكن تناول العديد من البدائل للإحساس بالدفء ومنها:

- البقوليات: والتي تستغرق وقتا أطول في المعدة والجهاز الهضمي، ومنها شوربة العدس التي يجب عملها بدون التقلية والبصل والثوم المحمر في الزيت والسمن، على أن يكون العدس مسلوقا في الماء مع كمية كبيرة من الخضار المتنوع والاكتفاء بإضافة قطعة صغيرة من الزبدة، مشيرة إلى أن الكوب منه يحتوى على نحو 200 سعر حراري.

- حمص الشام: وهو من المأكولات المفيدة في البرد كما أنه عالي القيمة الغذائية، وهام لتحسين الذاكرة وتحسين المزاج.

- قطعة من البطاطا المشوية أو واحدة من البطاطا المشوية والتي تحتوى على نحو 50 سعرا حراريا.

- الفيشار: من الممكن تناول فنجانين من الفيشار فهو يمنح الإحساس بالشبع.

- شوربة الخضار: من الأطعمة عالية القيمة الغذائية كما أنها منخفضة السعرات.

- بذور الشيا: خاصة للذين يشعرون بالجوع الشديد، من الممكن أخذ نصف معلقة شاي منها وطحنها ويتم إضافتها على الزبادي لأنها تمنح إحساسا عاليا بالشبع، لكن يجب ألا يتناولها مرضى سيولة الدم، وكذلك الحوامل أو خلال أيام الدورة الشهرية.

- من المشروبات التي تمنح دفء ولها قيمة غذائية عالية، هي المشروبات ذات اللون الفاتح ومن بينها الجنزبيل، القرفة والينسون، والشمر، الحلبة ويستحسن أن تحلى بنبات الاستيفيا لأن سعراته الحرارية منخفضة.

- المُغات: من المشروبات الشتوية المهمة والتراثية، وهي مهمة جدا لتقوية الجهاز المناعي ومنح الإحساس بالشبع، وتجنبا للسعرات الحرارية العالية يتم عملها بقليل من زيت الزيتون بدلا من السمن البلدي مع تحليتها بسكر نبات الاستيفيا بدلا من السكر الأبيض.