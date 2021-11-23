كينيا: الدمج الإقليمي ييسر التجارة ويحقق النمو الصناعي لأفريقيا

قال رئيس كينيا أوهورو كينياتا، إن الدمج الإقليمي سيقوم بتيسير التجارة وتحقيق النمو الصناعي والاجتماعي للقارة الأفريقية برمتها، مشيرا إلى إنفاق 11 مليار دولار عام 2019 تحت بند الصادرات مع البلدان الأخرى خارج المنطقة الأفريقية، مطالبا البلدان الأفريقية بوضع أولوية للتجارة وأن تلتزم بالاتفاقيات التجارية الخاصة بالكوميسا ومنطقة التجارة الحرة.

وأكمل: «يسعدني الآن أننا موجودين معكم في هذا الاجتماع بعد أن كنا نواجه مشكاتل في المقابلة وجها لوجه بسبب جائحة كورونا، هذا الاجتماع سنتحدث فيه عن التكامل والدمج الإقليمي كي نقوم بتحقيق التطوير والتنمية الاقتصادية ولخلق فرص العمل للشعوب الأفريقية».

رئيس كينيا يدعو الدول الأفريقية للتصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية

وأضاف رئيس كينيا خلال كلمته بقمة تجمع الكوميسا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا يستطيع أحد أن ينكر الدور الذي يلعب من أجل تحقيق الاندماج الإقليمي، منوها إلى أن كينيا عقدت شراكات مع البلدان الأفريقية لتنسيق القواعد واللوائح بما يحقق النمو الاقتصادي، وتيسير التجارة والانتقال للتجارة والأشخاص، داعيا البلدان التي لم تصدق على اتفاقية التجارة الحرة القارية أن تقوم بالتصديق عليها في أسرع وقت ممكن لأنها سوف تقوم بتيسير التجارة وتحقيق الفائدة لشعوبنا جميعا.

وشدد رئيس كينيا على أن «جائحة كوفيد 19 قد علمتنا درسا وهو الابتكار وتبني الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، فالتحول الرقمي سيساعد على تنويع الاقتصادات وتعزيز النمو المستدام لبلداننا».