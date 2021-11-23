«إفريقية النواب» تشيد بتسلم مصر رئاسة قمة الكوميسا: يؤكد استعادة دورها

أشاد عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا»، بمشاركة ممثلي الدول الأفريقية أعضاء التجمع، موضحًا أهمية الخطوة خاصة أنًَّها تأتي بعد جائحة كورونا، التي أثرت على كل القطاعات مما أدى إلى أزمات في الدول الأفريقية، التي من المستهدف تداركها.

جهود مصر تجاه القارة الإفريقية

وأضاف «هندي» في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، أنَّ استضافة مصر لهذه القمة بعد غياب طويل دام لأكثر من 20 عاما، يؤكّد حجم الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية عام 2014، منوها إلى أنَّ مصر بذلك جهودًا عظيمة تجاه القارة الأفريقية في جميع المجالات.

وأشار «هندي»، إلى أنَّ هذه الجهود شملت تنشيط التعاون بين مصر والدول الإفريقية في جميع المجالات، إضافة إلى العمل على استضافة عدد من المؤتمرات والمنتديات المهتمة بالاستثمار والاقتصاد والأمن في القارة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي إيمانًا منه بأهمية العودة والريادة داخل القارة السمراء كثف تحركاته وزياراته الهادفة للعديد من الدول القارة، ومنهم دول كان يوجد انقطاع عنها منذ عقود.

اعتماد التحول الرقمي الفترة المقبلة

وأشار إلى أنَّه سيتمّ الاعتماد على التحول الرقمي الفترة المقبلة، كما سيتمّ إعطاء فرص أكبر للاقتصادات الرقمية للتعامل الجديدة، مما يعمل على استمرار التكامل بين كل الدول الأفريقية في مجال التحول الرقمي وجميع المجالات، الأمر الذي يساعد التجار والمؤسسات على تجاوز العوائق.