10 معلومات عن قمة تجمع «الكوميسا» بعد تسليم رئاستها لـ«السيسي»

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة لقمة تجمع الكوميسا في نقاط.

في نقاط.. التفاصيل الكاملة لقمة تجمع الكوميسا التي يترأسها السيسي

1- يترأس قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا».

2 - يشارك في قمة تجمع الكوميسا رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

3 - انعقدت قمة الكوميسا صباح اليوم الثلاثاء داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

4 - يُطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال القمة خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى في الفترة 2021 - 2025 للكوميسا.

5 - تهدف خطة العمل الاستراتيجية إلى تعميق الاندماج الاقتصادي مع التكامل الإقليمي والتنمية وذلك بين دول التجمع.

6 - تشارك الدول الأفريقية أعضاء التجمع في القمة سواء من خلال المشاركة الفعلية أو الافتراضية عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس.

7 - قمة تجمع الكوميسا تنعقد تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي».

8 - تهدف قمة الكوميسا إلى تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي من أجل تيسير ممارسة الأعمال في تجمع الكوميسا.

9 - الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم رئاسة مصر لقمة الكوميسا من رئيس دولة مدغشقر.

10 - تشهد القمة استعراض العديد من التقارير، ومنها على سبيل المثال التكامل الاقتصادي، مع موقف جائحة كورونا داخل الإقليم، بالإضافة إلى المجلس الوزاري الـ 42 للكوميسا.

مراسم حلف اليمين لقضاة محمكة عدل الكوميسا

وفي سياق متصل، من المقرر أن تشهد قمة تجمع الكوميسا، عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، وأيضاً المفوضين الجدد المعينين في مفوضية الكوميسا للمنافسة، مع لجنة حكماء الكوميسا، بالإضافة إلى الإعلان عن الفائزين في جوائز التميز الإعلامي والابتكار.