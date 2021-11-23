الصومال تشكر الرئيس السيسي على توليه مهام رئاسة الكوميسا

وجّه رئيس الصومال، محمد عبدالله فرماجو، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توليه مهام رئاسة الكوميسا في هذه الظروف، مضيفا أنّ الكثير من شعوب القارة الأفريقية تعرضت لضغوط غير مسبوقة، ما يتعين معه المضي قدما من أجل خلق تضامن أفريقي على الأرض، يهدف إلى وجود اكتفاء ذاتي على مستوى كل المجالات مثل إنتاج لقاحات كورونا.

التحول الرقمي يقود دول الكوميسا إلى الأمام

وأضاف فرماجو، خلال كلمته في القمة الـ21 لتجمع الكوميسا، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس السيسي، أنّ التحول الرقمي يمثل الطريق إلى الأمام للمنطقة ككل، كما أوضح أنّ حكومة وشعب الصومال ستتعاون مع الأطراف المعنية على الأرض، لتحقيق التكامل الاقتصادي في أسرع وقت وأفضل صورة في ظل الجائحة.

التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول الكوميسا

وشدد الرئيس الصومالي، على أنّ أعضاء الكوميسا يعملون على استغلال الموارد البشرية وكل ما هو متاح، للمضي قدما على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول الكوميسا.

وأكد فرماجو، أنّ بلاده تفتخر بأن تكون عضوا في الكوميسا، داعيا الأطراف المعنية ومنها بنك التنمية الأفريقي، لإعادة النظر في كيفية دعم القدرات وتحسين فرص التبادل التجاري بكل وجوهه وأشكاله لمصلحة دول القارة ككل.