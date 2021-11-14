عضو «التنسيقية»: هدفنا خدمة المواطن وليس ترديد شعارات

قال المهندس أحمد فتحي، مسئول لجنة التدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، إنه تم التنسيق مع هيئة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب من أجل تثقيف الشباب، لافتا إلى أن التنسيقية تريد خدمة المواطن المصري، موضحا أنه تم الاتفاق مع مختلف المنظمات العالمية لتدريب الشباب حتى يكونوا فاعلين في المجتمع.

لا توجد رغبة في ترديد شعارات

وأضاف «غانم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هدف التنسيقية خدمة المواطن وليس ترديد شعارات؛ لأن المواطن ذكي ويعرف أنه يجب أن يشعر بالتأثير على أرض الواقع وليس ترديد شعارات مختلفة.

التسنيقية هدفها خدمة المواطن

وأوضح مسئول لجنة التدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية تريد دائما تقديم الجديد بشكل مستمر، وليس لديها «هم انتخابي»، لافتا إلى أن قطاع التدريب له دور في إيجاد شباب مدرب بجانب التنسيق مع هيئة تعليم الكبار من أجل إحداث تأثير جيد في حياتهم، متابعا: «احنا عاوزين خدمة المواطن وحل مشاكله وهدفنا مش أننا ندي دورات لشباب وخلاص ولكن إعطاءه دورات تفيده ويتم تحليل شخصياتهم من أجل معرفة المجالات التي تناسبهم».

معيار اختيار الأعضاء في التنسيقية

وذكر عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أنه لا يتم قبول أي عضو في التنسيقية، إلا من خلال مروره بمراحل معينة، حتى يتم قبوله، موضحا أن التنسيقة تعاقدت مع أحسن شركات موجودة في العالم لاكتشاف المواهب، وتحدد إذا كان الشخص المتقدم، يمكن قبوله في التنسيقية أم أنه غير مؤهل.