متحدث «التنسيقية»: إطلاق قناة على يوتيوب للتواصل مع الشباب

قالت الدكتورة شيماء عبدالإله، المتحدث الإعلامي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، اليوم، إن التنسيقية تطلق قريبا قناة على «يوتيوب»، وذلك ضمن خطة التطوير التي تشملها الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالتنسيقية لعام 2022.

إطلاق قناة تنسيقية شباب الأحزاب

وأضافت «شيماء»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتشارك في تقديمه الإعلامية لبنى عسل، أن التنسيقية تطلق قناة بشكل مختلف ومتميز، تضم برامج خاصة بالتنسيقية، ويشرف على تقديمها زملائها بالمركز الإعلامي لتنسيقية شباب الأحزاب.

وأشارت المتحدث الإعلامي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إلى أن فريق عمل قناة اليوتيوب الخاصة بالتنسيقية خضع لتدريبات في الفترة الماضية؛ لتقديم محتوى جيد ومختلف ومتميز.

ولفت إلى أن التنسيقية تستهدف من خلال هذه القناة، الوصول إلى المواطن المصري بشكل عام، وبالأخص الشباب، متابعة: «الشباب في القناة دي، هيشوفوا شباب زيهم بيقدموا لهم المحتوى السياسي اللي يهمهم بشكل سهل ومبسط، ويقدروا يتفاعلوا معاهم».

موقع إلكتروني لتنسيقية شباب الأحزاب

وأردفت أن التنسيقية تعمل أيضا على إطلاق موقع إلكتروني، يمكن للجميع التدوين عليه، منبهة أن الهدف الأساسي للتنسيقية من هذا الموقع، الوصول إلى كل الآراء ووجهات النظر.

وواصلت: «الموقع هيكون متاح للكتابة والتدوين للكل، سواء من داخل التنسيقية أو من خارجها»، موضحة أنه يكون بمثابة منصة مفتوحة أمام الجميع، مؤكدة أن أي وجهة نظر مخالفة أو معارضة لوجهات نظر التنسيقية تتاح لها الفرصة للتعبير عن هذا عبر الموقع؛ فهو مساحة الحرة أمام الجميع للتعبير عن رأيهم بكل حرية.