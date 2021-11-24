حالة الطقس اليوم 24-11-2021.. شبورة كثيفة على الطرق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل الحرارة أثناء ساعات النهار، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة، إذ ينصح بعدم تخفيف الملابس والاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد، وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، اليوم، أن تتكوّن الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إذ ينصح الخبراء بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق خاصة مع انخفاض الرؤية الأفقية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح خبراء الأرصاد، أن البحر المتوسط حالته من خفيفة إلى معتدلة، إذ يتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما البحر الأحمر حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 24 16

الإسكندرية 23 14

وادي النطرون 24 16

طنطا 23 15

شبين الكوم 24 16

دمنهور 23 15

بلطيم 23 15

مطروح 22 14

السلوم 22 14

سيوة 24 11

بورسعيد 23 15

دمياط 23 15

الزقازيق 24 15

المنصورة 23 15

الإسماعيلية 25 13

السويس 24 14

العريش 22 15

رفح 21 15

رأس سدر 22 14

نخل 20 06

نويبع 20 16

طابا 20 16

كاترين 18 07

الطور 25 13

شرم الشيخ 27 19

الغردقة 27 17

مرسى علم 27 17

الفيوم 24 12

بني سويف 25 12

المنيا 25 11

أسيوط 25 09

سوهاج 26 14

قنا 27 13

الأقصر 28 13

أسوان 28 15

إدفو 27 15

أبو سمبل 27 14

الوادي الجديد 27 13

شلاتين 27 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19