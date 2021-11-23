«الأرصاد» تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة: «متخففوش هدومكم»

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أنّ يسود البلاد اليوم في أثناء ساعات النهار طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية، ويكون بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يوم الخميس

ويقول الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، في حديثه لـ«الوطن» إنّ هناك استقرارًا في الأحوال الجوية حتى يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بدءًا من يوم الخميس المقبل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات لتترواح درجة الحرارة العظمى على القاهرة بين 26 و27 درجة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة في أثناء ساعات الليل لتتراوح بين 15 إلى 16 درجة مئوية.

وأوضح «شاهين» أنّ الارتفاع في درجات الحرارة بسبب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فضلًا عن كتلة هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، تعمل على رفع الحرارة تدريجيًا على سطح الأرض، كما يساعد المرتفع الجوي في تكوّن الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، بسبب مرور الكتلة الهوائية على البحر المتوسط مُحملة بكميات من الرطوبة، وهدوء سرعات الرياح وانخفاض درجات الحرارة الصغرى.

وأضاف مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد، أنّ الارتفاع في درجات الحرارة مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنّه من الوارد أن تحدث تقلبات جوية أخرى على البلاد خلال الفترة القادمة خاصة وأننا في موسم سقوط الأمطار.

نصائح الأرصاد للمواطنين

وناشد الدكتور محمود شاهين المواطنين بالقيادة بهدوء على الطرق خاصة في أثناء تكوّن الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر وانعدام الرؤية الأفقية، وتأجيل السفر أو أي مشاوير غير ضرورية قبل انقشاع الشبورة، كما نصح بعدم العودة لارتداء الملابس الصيفية مرة أخرى وارتداء الملابس الشتوية تدريجيًا خاصة أثناء الخروج في الصباح الباكر أو في ساعات الليل المتأخر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 23 14

الإسكندرية 22 15

وادي النطرون 21 14

طنطا 21 14

شبين الكوم 23 15

دمنهور 21 15

بلطيم 20 15

مطروح 21 14

السلوم 22 14

سيوة 22 11

بورسعيد 22 15

دمياط 23 15

الزقازيق 23 15

المنصورة 22 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 23 14

العريش 22 15

رفح 21 15

رأس سدر 22 14

نخل 19 06

نويبع 20 16

طابا 20 16

كاترين 16 07

الطور 24 13

شرم الشيخ 26 19

الغردقة 26 15

مرسى علم 27 17

الفيوم 22 12

بني سويف 22 12

المنيا 22 12

أسيوط 23 09

سوهاج 23 14

قنا 24 11

الأقصر 25 12

أسوان 25 15

إدفو 27 15

أبو سمبل 26 14

الوادي الجديد 25 13

شلاتين 26 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19