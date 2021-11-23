الأرصاد تجدد التحذير من الشبورة وتتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية

نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قائدي السيارات بتوخي الحذر بسبب انتشار الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر، حيث أعلنت الهيئة أنه يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية نهارا.

انتشار كثيف للشبورة المائية

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لذا يجب توخي الحذر أثناء القيادة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون باردا لشديد البرودة ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى يكون قارس البرودة على كاترين، باردا جدا ليلاً على باقي الأنحاء.

أمطار خفيفة متفرقة

وتوقع خبراء الأرصاد أن تظهر السحب المدارية المتنوعة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة قد تتوسط متفرقة على سواحل شمال الدلتا وسواحل الإسكندرية، بنسبة 30%.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا التي قد تصل لحد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى الفيوم.

وتوقع الخبراء أن تصل درجة الرطوبة في السواحل الشمالية 60% وتصل الرطوبة في الدلتا 55%وتصل الرطوبة في القاهرة 55% أما الرطوبة في الصعيد 0%.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وإليكم درجات الحرارة الصغرى والعظمي، كما يلي

القاهرة 23 14

الإسكندرية 22 15

وادي النطرون 21 14

طنطا 21 14

شبين الكوم 23 15

دمنهور 21 15

بلطيم 20 15

مطروح 21 14

السلوم 22 14

سيوة 22 11

بورسعيد 22 15

دمياط 23 15

الزقازيق 23 15

المنصورة 22 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 23 14

العريش 22 15

رفح 21 15

رأس سدر 22 14

نخل 19 06

نويبع 20 16

طابا 20 16

كاترين 16 07

الطور 24 13

شرم الشيخ 26 19

الغردقة 26 15

مرسى علم 27 17

الفيوم 22 12

بني سويف 22 12

المنيا 22 12

أسيوط 23 09

سوهاج 23 14

قنا 24 11

الأقصر 25 12

أسوان 25 15

إدفو 27 15

أبو سمبل 26 14

الوادي الجديد 25 13

شلاتين 26 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19