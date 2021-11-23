تعرف على سبب تعطيل مدارس وهيئات الإسكندرية اليوم رغم طمأنة الأرصاد

رغم إعلان هيئة الأرصاد عن حالة استقرار في الطقس اليوم على جميع أنحاء الجمهورية وعدم سقوط أي أمطار سواء خفيفة أو متوسطة أو شديدة على أي مناطق من الجمهورية، كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، السبب وراء منح إجازة للمدارس والمعاهد الأزهرية والموظفين، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له.

قائد القوات البحرية أبدى استعداده للمشاركة في عمليات شفط مياه الأمطار

وقال الشريف، إن الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، أبدى استعداده للمشاركة في عمليات شفط مياه الأمطار التي تشهدها المحافظة في إطار نوة المكنسة، كما ذكر أن منحه إجازة للمدارس والهيئات الحكومية اليوم في المحافظة تأتي رغبة في حماية أرواح المواطنين من أي مخاطر محتملة، لأن بعضًا من الشوارع الجانبية ما زالت مكتظة بالمياه، والمدارس كذلك تعاني من آثار الأمطار وتحتاج إلى إعادة تنظيفها.

المحافظة لم تشهد وفاة أي شخص بسبب نوة المكنسة ولم تسقط أي منازل

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن المحافظة لم تشهد وفاة أي شخص بسبب نوة المكنسة، وكذلك لم تسقط منازل أو تتعرض للهدم بسبب مياه الأمطار، مشددًا على أنه تم قطع المياه، عن بعض المناطق؛ لأن الأمطار تسببت في ضغط كبير على الشبكة، وهناك 110 سيارات تابعة لشركة الصرف تعمل جميعها بكامل طاقتها، إضافة إلى أن رئيس شركة مياه الشرب أفاد بإرسال تعزيزات بسيارات صرف للإسكندرية.