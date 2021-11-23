الكشف على 1227 مواطنا في قافلة طبية لجامعة طنطا بزفتى

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرية دمنهور الوحش بمركز زفتى بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف وصرف العلاج المجاني للأسر المستحقة.

وأكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، أن القافلة تأتى استمرارًا لجهود الجامعة بالاهتمام بصحة المواطنين بمحافظة الغربية، لتقديم الخدمات العلاجية لهم بالمجان وتعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين فى ظل جائحة كورونا.

تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين

من جانبه، قال الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج لـ1227 مواطنا بالمجان من أهالى القرية.

وأضاف نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 55 حاله لاستكمال العلاج في مستشفى الجامعة فى تخصصات الصدر والقلب والجراحة والرمد والعظام والباطنة والمسالك.

وأوضح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تزويد القافلة بكميات من الأدوية تغطى احتياجات جميع التخصصات واحتياجات المرضى وتم توزيع الأدوية بالمجان.

إصلاح الأجهزة المعطلة بالمستشفيات

في سياق آخر، أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم توجيهاته العاجلة إلى الدكتور هشام شيحة، مدير مستشفيات العلاجية، بضرورة إصلاح جميع الأجهزة المعطلة وتوفير أجهزة قياس غازات الدم، ومكثفات الأكسجين، واستكمال باقي أعمال الصيانة بكافة مستشفيات والأقسام العلاجية علي مستوى قرى ومراكز المحافظة .

وباشر مدير الطب العلاجي بالغربية خلال جولة ميدانية متابعة آليات صيانة الأجهزة الطبية بمستشفى حميات طنطا، موجها بتطبيق توجيهاته وزارة الصحة لضمان تحقيق أفضل خدمه ورعاية طبية.