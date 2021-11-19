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الكشف على 1105 مواطنين ضمن قافلة طبية بقرية أبو عموري في قنا

كتب:

رجب آدم
02:00 م | الجمعة 19 نوفمبر 2021
قافلة طبية

قافلة طبية

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية أبو عموري التابعة لمركز نجع حمادي، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا، لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

القافلة شملت 6 تخصصات طبية 

وأضاف محافظ قنا، أن القافلة ضمت 6 تخصصات مختلفة، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 1105 حالات بواقع «334 باطنة، 282 أطفال، 221 جلدية وتناسلية، 139 جراحه عامة، 92 نسا وتوليد، 37 تنظيم أسرة»، مضيفا أنه تم خلال الحملة عمل فحوصات معملية لعدد 46 حالة، مؤكدا أن جميع خدمات الحملة من كشف وعلاج وإحالة تتم مجانا.

وكيل وزارة الصحة: القوافل مستمرة ومجانا

من جانبه أشار الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن مديرية الصحة تنظم قافلة طبية أسبوعيا فى إحدى قرى المحافظة، لا سيما الأكثر احتياجا منها، لافتا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر دورها على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بالمجان فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 97 مواطنا، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، والالتزام بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

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