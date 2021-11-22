شباب الفيوم يطلقون مبادرة «احمي أولادك» لتغطية أعمدة الكهرباء

أطلق عدد من شباب محافظة الفيوم، مبادرة تحت شعار «احمي أولادك»، تهدف إلى تغطية أعمدة الكهرباء بمواسير بلاستيكية، لحماية الأطفال من الصعق الكهرباء، خصوصاً مع موجة الطقس السيئ، وهطول الأمطار بغزارة على محافظة الفيوم.

بدأ الشباب بتدشين المبادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جمع عدد كبير من المشاركين من كل قرية بكل مركز بالمحافظة، ثم بدأ التنفيذ على أرض الواقع، وذلك بسبب تعرض عدد من المواطنين والماشية للصعق الكهربائي من الأعمدة الكهربائية بسبب هطول الأمطار خلال العام الماضي في عدة مناطق متفرقة.

حماية الأطفال من الصعق بالكهرباء

وقال محمد محمود صاحب الفكرة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه فكر برفقة عدد من أصدقائه في تنفيذ مبادرة لتغطية الأعمدة الكهربائية بمواسير بلاستيكية، لحماية الأطفال من الصعق بالكهرباء، بالإضافة إلى الحيوانات والماشية، موضحاً أنّ محافظة الفيوم شهدت طقساً سيئاً جداً أول أمس تسبب في اقتلاع العديد من أعمدة الإنارة، كما أنّه في نفس التوقيت من العام الماضي تسببت الأعمدة أيضاً في مصرع أكثر من شخص، ووفاة أكثر من ماشية.

ماسورة بلاستيك لتغطية الأعمدة

وأشار إلى أنّه إذا قام كل شخص بتجميع مبلغ مالي بسيط جداً من كل منزل بقريته، ثم قاموا بإحصاء عدد الأعمدة الكهربائية في القرية، سيتمكنون من شراء مواسير بلاستيكية رخيصة الثمن ويقطعونها من الجانب ثم يضعونها حول أعمدة الإنارة، وستنزلق مياه الأمطار، حتى لا تتسبب مياه الأمطار في صعق أي طفل أو حيوان.

مناشدة رجال الأعمال بالتبرع

وناشد مؤسس مبادرة «إحمي ولادك»، رجال الأعمال والمقتدرين، والأحزاب الكبرى، بتوفير المواسير البلاستيكية لتغطية أعمدة الإنارة خصوصاً في الأحياء الشعبية الفقيرة، والقرى التي تحت مستوى الفقر لحماية أبنائهم وماشيتهم من الصعق بالكهرباء، خصوصاً في ظل سوء حالة الأعمدة الكهربائية في الكثير من قرى المحافظة.