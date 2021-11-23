أسعار الدواجن واللحوم والأسماك بأسواق الدقهلية.. البلطي بـ22 جنيها

استقرت أسعار اللحوم والأسماك في أسواق الدقهلية، اليوم الثلاثاء، ‏وذلك بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية بالمحافظة، برئاسة المهندس أحمد رعب.

أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن لكل ‏كيلو جرام جاءت كما يلي‎:‎

فراخ بيضاء: من 27 إلى 28 جنيها.

فراخ بلدي حري فلاحي: 50 جنيها.

فراخ أحمر بلدي: 44 جنيها. ‏

بانيه: من 72 إلى 75 جنيها.

دبابيس: من 43 إلى 45 جنيها.

أوراك بالعظم: تراوح سعر الكيلو من 31 إلى 34 جنيها.

صدور بالعظم: من 45 إلى 47 جنيها.

حمام كداب: من 53 إلى 55 جنيها. ‏

شاورما فراخ: من 68 إلى 70 جنيها. ‏

بط سوداني: 60 جنيها.

البغال: 50 جنيها.

السمان: من 25 إلى 35 جنيها. ‏

الحمام: 60 جنيها.

أسعار اللحوم في أسواق الدقهلية

لحمة بلدي: من 140 إلى 150 جنيها حسب المنطقة.

لحمة توزيع منافذ: من 75 إلى 80 جنيها. ‏

لحمة بلدي كبيرة: من 90 إلى 100 جنيه. ‏

سجق بلدي: من 120 إلى 140 جنيها.

كبدة بلدي: من 130 إلى 150 جنيها. ‏

أسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهلية

لحمة برازيلي: 75 جنيها.

لحمة هندي: 50 جنيها.

كبدة مستوردة: من 50 إلى 65 جنيها.

لحمة جملي: من 80 إلى 100 جنيه. ‏

أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية

بوري: الكيلو عدد 3 بسعر الكيلو 55 جنيها، والكيلو 4 قطع ‏بسعر 48 جنيها.

طوبار: 50 جنيها.

سمك بلطي وسط: يتراوح السعر بين 22 جنيها إلى 25 جنيها، والكبير حجم 3 ‏قطع للكيلو بسعر 27 جنيها إلى 30 جنيها.

جمبري: من 120 إلى 150 جنيها، و200 جنيه للجامبو.

سمك ماكريل: يتراوح سعر الكيلو من 45 إلى 50 جنيها.

سردين صغير: 30 جنيها.

باربوني: 80 جنيها.

سبيط: يتراوح سعر الكيلو من 130 إلى 140 جنيها.

دنيس: 140 جنيها.

ضبط لحوم فاسدة في حملة بالدقهلية ‏

في سياق آخر، شنت مكاتب مراقبة الأغذية بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، حملات تفتيش مكثفة على منافذ بيع وتداول الأغذية، ضبطت خلالها حوالي 35 كيلو جراما لحوم فاسدة، وحوالي 11 كيلو جراما من عسل نحل داخل سيارة بمدينة بني عبيد لسوء ظروف التخزين.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه وجه إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع منافذ وأماكن تداول الأغذية في نطاق مدن الدقهلية، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.