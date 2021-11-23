توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع الحرارة 4 درجات وشبورة كثيفة صباحا

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا يتضمن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ابتداء من الأربعاء 24 نوفمبر الجاري، حتى الجمعة الموافق 27 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد طقسًا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا بارد على الأنحاء كافة.

وبدءً من الخميس، يتوقع الخبراء ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات على كل الأنحاء، ليسود يومي الخميس والجمعة، طقس معتدل الحرارة.

كما يقول الخبراء، إنّ البلاد تشهد خلال الـ72 ساعة المقبلة، انتشار الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 24 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 25 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 26 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.