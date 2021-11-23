الأرصاد: طقس رائع نهارا طوال أيام الأسبوع.. والحرارة ترتفع تدريجيا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّه بداية من اليوم الثلاثاء ستشهد جميع الأنحاء استقرارا كاملا في الأحوال الجوية، وتنعدم تماما فرص سقوط الأمطار، بينما تستمر الشبورة المائية في الظهور خلال ساعات الصباح الباكر.

وأوضحت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى، مقدمة برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة إكسترا نيوز، أنّ الطقس يكون رائعا خلال ساعات النهار، من حيث سطوع الشمس على الأنحاء كافة، مشيرة إلى أنّ الطقس المستقر يستمر طوال أيام الأسبوع.

شبورة مائية كثيفة

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ الشبورة المائية كانت كثيفة على بعض الطرق والمناطق، ما يستمر خلال الأيام المقبلة، كما انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ اعتبارا من يوم السبت، وكانت أقل من المعدلات الطبيعية بنحو 4 درجات، لكنها بدأت في الارتفاع تدريجيا مرة أخرى لتعود إلى المعدلات الطبيعية، حيث تكون أعلى من المعدلات في هذا الوقت من العام بنحو درجة أو 2 مع نهاية الأسبوع.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

وتابعت شاكر: «ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي يوميا بواقع درجة أو 2، وستعود الشمس للسطوع على مدار فترات اليوم، حيث يكون الطقس مائلا للحرارة أثناء فترات النهار خاصة فترة الظهيرة، وأثناء ساعات الليل والصباح الباكر يكون الطقس باردا، وتنخفض درجة الحرارة الصغرى في ساعات الليل والصباح الباكر، وبالتالي يجب ارتداء جاكيت ثقيل عند الخروج في هذه الفترة».