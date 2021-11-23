نصائح مهمة لحماية الأطفال من فيروس الجهاز التنفسي الخلوي

يعاني الكثير من الأطفال خلال الفترة الراهنة من فيروس الجهاز التنفسي الخلوي، الذي يسبب ذعرًا كبيرًا للأمهات، خاصة بعدما ترددت الأقاويل عن تشابه أعراض هذا الفيروس مع أعراض فيروس كورونا، إلى أن نفت وزارة الصحة والسكان، هذه الشائعات مؤكدة أنه فيروس تنفسي شائع في كل دول العالم، وخاصة أثناء تغير الفصول.

أعراض فيروس الجهاز التنفسي الخلوي

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سيد، طبيب الأطفال، إن فيروس الجهاز التنفسي الخلوي ينتشر بكثرة عند الأطفال عن الكبار، خاصة أثناء تغير الفصول، وأعراضه تتشابه مع نزلات البرد مثل: «الاحتقان، سيلان الأنف والكحة الجافة، ألم في الحنجرة، ارتفاع بسيط في درجات الحرارة والصداع، والشعور بالضعف والتعب».

وأشار طبيب الأطفال في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن أعراض الجهاز التنفسي يمكنها أن تزداد حدة، إذ يمكن أن تسبب التهابًا في الرئة أو في القصيبات الهوائية، مع ارتفاع درجة الحرارة، وكحة شديدة وصعوبة في التنفس.

نصائح هامة لأولياء الأمور

ونصح الطبيب أولياء الأمور، بضرورة اتباع إرشادات الطبيب المعالج حال تطور الأعراض، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وفصل الطفل المصاب عن باقي الأطفال الآخرين، وغسل الأيدي وارتداء الكمامة في حالة وجود أطفال بالمنزل.

كما نصح أيضًا بضرورة الاهتمام بالغذاء الصحي للأطفال، لأنه يؤدي إلى تقوية مناعة الأطفال، مشيرًا إلى أن تعافي الطفل يكون خلال أسبوع إلى أسبوعين، موضحًا أن العدوى هي السبب الرئيسي في الإصابة بفيروس الجهاز التفسي، ويجب على الأمهات أن تتجنب إصابة أطفالها من هذا الفيروس.