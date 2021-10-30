استشاري يوضح أسباب الإرهاق بعد الاستيقاظ من النوم: أبرزها نقص الحديد

قال الدكتور هاني جبران استشاري السمنة والنحافة والأمراض الباطنية، إن هناك أسبابا كثيرة تجعل الشخص مرهقا ويشعر بالتعب الشديد فور استيقاظه من النوم، حيث يتساءل الكثيرون عن الأسباب التي تجعل الشخص مرهقا بعد فترة النوم، خاصة إذا كان النوم مستقرا ولا يوجد أي قلق أثناء فترة النوم، مضيفا أنه إذا كنت تشعر بهذا التعب بانتظام، فإنه يسمى بـ «الإرهاق المزمن»، ولم يكن هذا الإرهاق أو التعب عند الاستيقاظ فقط بل يستمر طول اليوم وغالباً ما يشير إلى أعراض مرضية.

وأكد «جبران»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن أبرز الأسباب التي تؤدي إلي التعب بعد الاستيقاظ هي نقص بعض الفيتامينات في جسم الإنسان، بالإضافة إلى عدم شرب المياه بشكل كبير، ما يؤثر على الصحة العامة ويتسبب بالتعب والإرهاق بشكل دائم، مشيراً أنه يجب الانتباه لنقص الفيتامينات في الجسم ومعالجتها عند الطبيب المختص، وفيما يلي قائمة بالأمراض وبالأعراض الصحية التي قد تسبب «الإرهاق المزمن»:

إجراء الفحوصات الطبية أمر ضروري

1- نقص الحديد

من يشعر بالتعب المستمر وأن قواه الجسدية خائرة، عليه أن يفحص نسبة الحديد في جسمه، إذ أن التعب المستمر قد يشير إلى ضعف معدلات الحديد في الدم، وهو ما يسبب بطء نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم من خلال خلايا الدم الحمراء

2- نقص فيتامين «ب12»

الأعراض التي ذُكرت مع نقص الحديد في الجسم تظهر أيضا نتيجة نقص فيتامين «ب 12»، لذلك فمن الصعب التعرف على ما يعاني منه الجسم بالضبط دون فحوصات طبية من قبل الطبيب المختص.

3- السكري

التعب الدائم والإرهاق المستمر دون سبب قد يكونا أيضا مؤشرا على ظهور مرض السكري، إذ أن الجسم - وبسبب نقص هرمون الإنسولين - لا يعود قادرا على استقلاب الكربوهيدرات بشكل صحيح بعد تناول الطعام وتحويله إلى طاقة في خلايا الجسم.