العناني يتابع التجهيزات النهائية لاحتفالية «طريق الكباش» ويلتقي سائحين

تفقد اليوم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، معابد الأقصر والكرنك، للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي للتجهيزات النهائية الخاصة بفعالية «الأقصر.. طريق الكباش»، وذلك في إطار الزيارات المكثفة التي يقوم بها الوزير لمدينة الأقصر تمهيدا لفعالية «الأقصر.. طريق الكباش»، التي تُقام الخميس المقبل للترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

ورافقه خلال الجولة مساعدا الوزير للمشروعات، والمشرف على القاهرة التاريخية والشؤون الفنية، والمشرف العام على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، ومدير عام آثار مصر العليا، ومدير عام آثار الأقصر، ومدير عام آثار الكرنك.

وزير السياحة يلتقي عددا من السياح

وخلال جولته بمعابد الكرنك، التقي وزير السياحة والآثار بمجموعة من السائحين من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وانجلترا، الذين حرصوا على التحدث والتقاط الصور التذكارية معه، كما أعربوا عن استمتاعهم بزيارة مصر، خاصة مدينة الأقصر للاستمتاع بجوها الدافئ المشمس وبالمناظر الطبيعية الخلابة، بالإضافة إلى التعرف على الحضارة المصرية العريقة ومشاهدة الآثار المصرية المتنوعة والمتميزة، كما أعربوا عن شغفهم لمشاهدة فعالية «الأقصر.. طريق الكباش» من قلب الحدث.

كما أشاد السائحون بالإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في الفنادق التي يقيمون بها وفي كافة المواقع الأثرية والمتاحف التي قاموا بزيارتها، التي ساهمت في شعورهم بالطمأنية والأمان خلال هذه الزيارة، مؤكدين على أن المقصد السياحي المصري يعد من أجمل وآمن المقاصد السياحية في العالم.

العناني يرحب بوجود السائحين في قلب الحدث التاريخي

ومن جانبه، أكد الوزير على أن مصر ترحب بالسائحين من كافة دول العالم وجاهزية المقصد السياحي المصري، لاستقبال السائحين، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها بكل دقة وصرامة، لضمان صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي، متمنيا لهم إقامة سعيدة وممتعة خلال زيارتهم لمصر.

تفاصيل فعالية «الأقصر.. طريق الكباش»

جدير بالذكر أن فعالية «الأقصر.. طريق الكباش» ستبهر العالم بالجمال والمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مدينة الأقصر، كما أنها ستلقي الضوء على الحضارة المصرية العريقة، خاصة في ظل الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر وترميم قاعة الـ14 عمودا بمعبد الأقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ«طريق الكباش».