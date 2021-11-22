«مطوري القاهرة الجديدة»: الأبراج الأيقونية بوابة مصر لإنعاش السياحة

انتشر خلال الفترة الأخيرة في قطاع التطوير والإنشاء المصري، بناء الأبراج الأيقونية التي يرى خبراء التشييد والبناء، أنها صارت علامة بارزة لمدن الجيل الرابع وإحدى بوابات مصر السياحية الجديدة.

الأبراج الأيقونية علامة مميزة لمدن الجيل الرابع

ومن جانبه، قال المهندس محمود طاهر، عضو اتحاد مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، عضو شعبة الاستثمار العقاري، إنَّ الأبراج الأيقونية ظهرت جلياً وبشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، لتصبح علامة تميز مدن الجيل الرابع، خاصة العاصمة الجديدة والعلمين والمنصورة الجديدة.

وأشار «طاهر» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد حاليًا بناء أعلى برج أيقوني في أفريقيا، وكذلك أعلى وأكبر مدينة رأسية في أفريقيا بمساحة بنائية 296000 متر بما يعادل مدينة على مساحة 70,5 فدان، وتعادل 86%؜ من مساحة برج خليفة، والمقدرة بـ344 ألف متر، فضلاً عن ناطحات السحاب التي تنفذ في العلمين الجديدة والأبراج الشاطئية.

كما أكد الخبير العقاري، أن هذه الأبراج تكون بوابات جديدة لإنعاش السياحة من جديد في مصر خلال السنوات المقبلة، وذلك على غرار دولة الإمارات التي اشتهرت بذلك في الآونة الأخيرة.

الانتهاء من مشروعات كانت تحتاج لـ50 عاما

ولفت إلى أن ما شهدته مصر خلال السنوات الـ 7 الماضية من حجم أعمال ضخمة تم ضخها في مشروعات البناء والتشييد، والمشروعات القومية وشبكة الطرق الجديدة والمرافق والبنية التحتية، التي كانت تحتاج إلى 50 عاماً أو ربما أكثر للانتهاء منها.

وتابع «طاهر»، أنَّ الأبراج الأيقونية وناطحات السحاب التي تشهدها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، تمثل نقلة استثمارية جديدة خلال المرحلة المقبلة، ودخول عهد جديد من جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الأعلى أفريقيا

وأوضح أنه في الوقت الحالي، يعد البرج الأيقوني المصري الأعلى أفريقياً، بارتفاع 386 مترا، يليه برج ليوناردوا بجنوب أفريقيا بارتفاع 234 مترا، ثم نايل بيزنس سيتي في مصر أيضاً بارتفاع 233 مترا، وهو أعلى برج تخصص إداري فقط في أفريقيا، وتضم المرحلة الأولى بالمشروع أول برج إداري فقط بارتفاع 233 مترا.

20 برجا بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة

وأشار إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، من بينها السكني والإداري والتجاري والخدمي، وجار تنفيذ مشروعات منطقة الأعمال المركزية بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة cscec الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

3 مليارات حجم الاستثمارات بالمنطقة المركزية

ولفت إلى أن استثمارات المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية تقدر بنحو 3 مليارات دولار، بتمويل من الصين، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، عبر دفعة مقدمة، والـ 85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء البالغة 42 شهرا، ثم السداد بعد ذلك على مدة تمتد إلى 10 سنوات‪.