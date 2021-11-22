«السياحة»: الأقصر تتزين قبل افتتاح طريق الكباش بأيام

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن الوزارة حاليا، تضع اللمسات النهائية والاستعدادات الأخيرة لحفل افتتاح طريق الكباش، المقرر إقامته في الـ25 من نوفمبر الجاري، مؤكدة أن محافظة الأقصر بأكملها تستعد لهذا الحدث، كاشفة أن المحافظة بأكملها، تشهد تطويرا كبيرا ليخرج هذا الحادث في أبهى صورة.

سها بهجت: عملنا على تحسين إضاءة عدد من الأماكن بالأقصر

وأضافت «سها»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، اليوم، أن المحافظة كلها تتزين حاليا لهذا الحدث، الذي ينتظره الجميع، موضحة أن عدد من أماكن بالمحافظة، جرى العمل على تحسين إضاءتها، متابعة: «البر الغربي للأقصر كله مضاء حاليا».

وأشارت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إلى أن الأقصر حاليا كالعروسة في ثوب زفافها، متابعة: «الإضاءة محسوبة ومتخطط لها».

ولفتت إلى أن الغرض الأساسي من هذا الحدث، الترويج السياحي لمحافظة الأقصر، وإبراز المقومات السياحية والآثرية، التي تحتوي عليها أمام العالم أجمع.

سها بهجت: وزارة السياحة تعمل على تحويل الأقصر لمتحف مفتوح

وأكدت أن الوزارة تعمل على تحويل الأقصر كمتحف مفتوح، معلنة أنه جرى دعوه العديد من وكالات الأنباء العالمية والمحلية لتغطية هذا الحدث، كما أن الوزارة قدمت دعواتها لعدد كبير من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى يروجوا لهذا الحدث، إضافة إلى الاتفاق مع جميع السفارات المصرية بالدول الخارجية، لبث حفل الافتتاح على الهواء مباشرة.