تسريب في خط مياه الرئيسي بسفاجا.. ورئيس المدينة: لا يؤثر على الضخ

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، موقع أعمال صيانة تسريب ماسورة المياه بقطر 500 مم، بخط المياه المغذي لمنطقة سفاجا البلد، للتأكد من إتمام أعمال شفط المياه، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الماسورة.

شعبان: تسريب خط مياه سفاجا لن يؤثر على الضخ

وأكد رئيس مدينة سفاجا، في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، أن التسريب لم يؤثر على حركة المرور أو ضخ المياه للمنطقة، مشدداً على مسؤولى شركة المياه بإعادة الشئ لأصله بعد التأكد من إتمام أعمال الإصلاح وعدم تسرب المياه في أسرع وقت ممكن.

حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء بسفاجا

وفي سياق آخر، شنت أجهزة مجلس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة اللواء ياسر شعبان، حملة موسعة لمتابعة وإيقاف أعمال مخالفات البناء بدون ترخيص، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

تمكنت الحملة من إيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 3 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وإزالة أعمال مخالفة لثلاث أكشاك حديثة حديثة وشدة خشبية بدون ترخيص، كما تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أي مخالفات البناء وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، وعدم التهاون وردع من تسول له نفسه الخروج عن القانون.