إيداع رضيعة مجهولة النسب بدار رعاية صحية في سفاجا (صور)

تمكنت وحدة حماية الطفل بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، من إنهاء الأوراق الرسمية لرضيعة حديث الولادة ومجهولة النسب، والتي عُثر عليها بمستشفى سفاجا المركزي، وتم إيداع الطفلة في أحد دور الرعاية الصحية الأولية لحين تسليمها لأحد دور الأيتام أو أسرة بديلة.

اسم وهمي لمجهولي النسب

وقال اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن وحدة حماية الطفل تحركت بشكل سريع بمجرد وصول بلاغ بالعثور على الطفلة، وتم التنسيق بين النيابة العامة ومركز الشرطة وإدارة التضامن الاجتماعي والإدارة الصحية لسرعة استخراج الأوراق الرسمية للطفل.

وأوضح أنه تم إيداع الطفلة في حضانة بمستشفى سفاجا، واستخراج شهادة ميلاد عن طريق أسماء وهمية للأب والأم موضوعة مسبقًا من مديرية التضامن مع مكتب الصحة، ووفق رقم قومي خاص بمجهولى النسب، وأشار إلى أن لون شهادة الميلاد مختلف عن لون شهادة ميلاد المواليد الطبيعين.

دور وحدة حماية الطفل في حل مشاكل الأطفال

وأضاف أن وحدة حماية الطفل وفرت كل أوجه الدعم للطفلة، وأن عمليات التبني تشرف عليها مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدة، والتي تتابع أيضًا الطفل مع الذين يتكفلون برعايته وتبنيه.

وأشاد رئيس مدينة سفاجا إلى أهمية الدور الذي تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال، والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل من خلال استراتيجية عمل محدده لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

ومن جانبه، وجه رئيس المدينة الشكر والتقدير لدور النيابة العامة في تسهيل الإجراءات الرسمية للأطفال مجهولي النسب، مؤكدا أن دور وحدة حماية الطفولة بالمدينة هو الوقاية والاستجابة للمخاطر المرتبطة بمشكلات الحماية (مثل العنف، الاستغلال والإساءة والإهمال) من خلال العمل على جميع المحاور وبالأخص الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن والعدل.

وأكدت علا الشاذلي، مسؤول وحدة حماية الطفل، أنه يتم العمل طبقا لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وطبقا لنص المادة 23 ‪ ‪ للائحة التنفيذية لقانون الطفل، حيث تم التوصية بإيداع الطفل بدار رعاية الأمومة والطفولة التابعة لمديرية الصحة بالسويس.