ضبط 16 قطعة أثرية بميناء سفاجا البحري: تمائم وبقايا أقنعة جنائزية

تمكنت الوحدة الأثرية بميناء سفاجا البحري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنَّ الوحدة الأثرية بالميناء تلقت بلاغًا بالاشتباه في أثرية بعض القطع، وتمّ تشكيل لجنة من وحدة المنافذ الأثرية بالبحر الأحمر برئاسة الأثري حجازي عباس للفحص والمعاينة، التي بدورها أكدت أثرية القطع و يجب مصادرتها لمصلحة وزارة السياحة والآثار وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

ضبط تماثيل من الخشب والبرونز وقمع جنائزي من الطين المحروق

ومن جهته، قال حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية، إنَّ المضبوطات تضمنت 16 قطعة أثرية لـ«تماثيل من الخشب والبرونز وقمع جنائزي من الطين المحروق عليه كتابات مصرية قديمة، وبقايا أقنعة جنائزية من الكارتوناچ الملون، وتمائم من الفاينس، والخشب المطليان بالذهب».