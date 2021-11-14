عاجل.. إعادة فتح طريق «قنا - سفاجا» بعد غلقه بسبب الطقس السيئ

أعادت أجهزة محافظة البحر الأحمر فتح طريق «سفاجا - قنا» بالاتجاهين أمام الحركة المرورية، وذلك بعد إزالة آثار الأمطار والسيول على الطرق، حيث أعلنت أجهزة مدينة سفاجا الانتهاء من شفط وسحب تجمعات المياه، وذلك بعد إغلاق الطريق أمس لسوء الأحوال الجوية وتعرض الطريق للأمطار الغزيرة والسيول، ما أدى إلى قطع الطريق.

إعلان حالة الطوارئ في سفاجا

من جانبه، قال اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن لجنة مشكلة من أجهزة المدينة حصرت تجمعات المياه لشفطها، بالاشتراك مع فرع شركة المياه والصرف الصحى بالمدينة، مضيفا أن اللجنة عاينت الطرق المؤدية إلى المدينة لمتابعة حالتها.

وذكر رئيس المدينة أن اللجنة قامت على الفور بالتواصل مع مسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري، وتم الإصلاح وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات في الاتجاهين.

يُذكر أن مدينة سفاجا شهدت حالة من الطقس غير المستقر، تمثل في سقوط أمطار غزيرة على أحياء المدينة والطرق المؤدية إليها، وسبقتها رياح شديده يصاحبها برق ورعد، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة .

إعادة فتح طرق مغلقة بالبحر الأحمر

كما أعلنت أجهزة محافظة البحر الأحمر إعادة فتح ثلاثة طرق مغلقة، هي طريق «القصير - قفط» وطريق «مرسى علم - ادفو»، إضافة إلى طريق «القصير - مرسى علم» الساحلي، وتحويل المرور للطريق الإقليمي الجديد، بناء علي تعليمات المرور وذلك حفاظا على أرواح المو اطنين.