تفاصيل العثور على رضيعة في مستشفى سفاجا.. تركتها سيدة منتقبة واختفت

دخلت سيدة منتقبة مستشفى سفاجا المركزي بمحافظة البحر الأحمر، تحمل رضيعة حديثة الولادة عمرها لا يتعدى أيام قليلة، وذلك بحجة الكشف الطبي عليها، وطلبت من إحدى السيدات أن تساعدها في حمل الطفلة حتى يأتي دورها في الكشف، ثم اختفت عن الأنظار تاركة الرضيعة التي لا حول لها ولا قوة بين أيدي سيدة لا تعرف عنها شيئا.

مرت الدقائق والساعات دون أن تظهر تلك السيدة المنقبة، والتي اختفت في غمضة عين، ولم يظهر لها أي أثر في أرجاء المستشفى، وهنا تيقن الجميع أن الأم تخلت عن رضيعتها، فتم إبلاغ قسم شرطة سفاجا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالعثور على طفلة رضيعة تركتها والدتها

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحرالأحمر، إخطارا من اللواء أشرف البيلي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي المقدم مصطفى عكاشة، رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا، بلاغا بالعثور على طفلة رضيعة حديثة الولادة بمستشفى سفاجا المركزي، وذلك بعد أن تركتها سيدة منقبة مع إحدى السيدات بحجة مساعدتها في حمل الرضيعة حتى يأتي دورها في ميعاد الكشف واختفت فجأة عن الأنظار، وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

استخراج شهادة ميلاد للطفلة

تحركت وحدة حماية الطفل بمدينة سفاجا بشكل سريع، وقامت بتوفير كافة أوجه الدعم للطفلة، وبالتنسيق بين النيابة العامة ومركز الشرطة وإدارة التضامن الاجتماعي والإدارة الصحية تم استخراج الأوراق الرسمية للطفلة الرضيعة مجهولة النسب، وإيداع الطفلة في أحد دور الرعاية الصحية الأولية والتنسيق لتسلميها لأحد دور الأيتام.

إطلاق اسم «مريم» على الطفلة

وقال اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن وحدة حماية الطفل تحركت بشكل سريع بمجرد وصول بلاغ بالعثور على الطفلة، وتم إيداع الطفلة في حضانة بمستشفى سفاجا، واستخراج شهادة ميلاد باسم «مريم»، وأسماء وهمية للأب والأم موضوعة مسبقًا من مديرية التضامن مع مكتب الصحة، ووفق رقم قومي خاص بمجهولي النسب، مشيرا إلى أن لون شهادة الميلاد مختلف عن لون شهادة ميلاد المواليد الطبيعيين.

إيداع الطفلة «مريم» في دار رعاية

من جانبها أشارت علا الشاذلي، مسئول وحدة حماية الطفل، في تصريحات صحفية، أنه يتم العمل طبقا لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وطبقا لنص الماده 23 ‪ ‪ للائحة التنفيذية لقانون الطفل، تم التوصية بإيداع الطفل بدار رعاية الأمومة والطفولة التابعة لمديرية الصحة بالسويس.

وأوضحت «الشاذلي»، أن عمليات التبني تشرف عليها مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدة، والتي تتابع أيضًا الطفل مع الذين يتكفلوا برعايته وتبنيه، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.