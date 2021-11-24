شروط مسابقة الابتكارات العلمية بمهرجان إبداع الشباب والرياضة للجامعات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن شروط التحكيم في مجال الإبتكارات العلمية - جائزة المهندس محمد كمال إسماعيل ، ضمن فاعليات مهرجان إبداع لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، للموسم العاشر علي التوالي، في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2021 / 2022 بإجمالي جوائز تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث حددت الوزارة شروط التحكيم في مجال الإبتكارات العلمية، في مهرجان إبداع الجامعات 2021-2022 الموسم العاشر على النحو التالي:

4 مجالات للتسابق في مسابقة الابتكارات العلمية

1- الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتطبيقاته.

2- الإبتكارات الهندسية والسيارات الكهربائية والطابعات ثلاثية الأبعاد.

3- ريادة الأعمال.

4 - الغواصات الآلية والروبوتكس.

11 شرطا لابد من توافرها في المتقدمين لمسابقة الابتكارات العملية

1- أن يكون المتقدم للمسابقة طالبا مقيدا في العام الدراسي الحالي 2021 - 2022 ولا يزيد عمره عن ٢٧ سنة.

2- يقدم المتسابق مقترح علمي عن المشروع لا يزيد عن عدد (4) صفحات شاملة الصور التوضيحية.

3- لا يزيد عدد المتسابقين في الفريق الواحد عن ثلاثة طلاب أو طالبات.

4- تشارك كل جامعة و معهد و أكاديمية بعدد (4) ابتكارات بحد أقصى، علما بأنه سيتم تصفية للابتكارات المتقدمة للمشاركة في المرحلة النهائية والتي ستحصل على نسبة أكثر من 65%.

5- لا يسمح بمشاركة الطالب أو الفريق في أكثر من مشروع نهائياً.

6- لن يلتفت إلى المشروعات المتقدمة بدون نموذج أولي يعمل بكفاءة.

مدة عرض الابتكار أثناء التقييم لاتتجاوز خمس دقائق

7- مدة العرض لا تزيد عن (5) خمسة دقائق غير مدة المناقشة.

8- للجنة التحكيم الحق في رفض أي مقترح يخرج عن المجالات المحددة المذكورة.

9- يفضل أن يكون الابتكار يخدم المجتمع المصري بصفة مباشرة ويسهل تطبيقه مع مراعاة مقومات الأمن والسلامة وسهولة التطبيق.

10- سيتم تقييم المقترحات (المشروعات) طبقا للاستمارة المرفقة.

11- يلتزم المشروع الفائز بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مجال بوضع ملصق مهرجان إبداع (10) على النموذج الأولي والإشارة إليه في حالة المشاركة في مسابقات أخرى محلية ودولية.