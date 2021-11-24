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شروط مسابقة الابتكارات العلمية بمهرجان إبداع الشباب والرياضة للجامعات

كتب:

ماهر هنداوي
02:53 ص | الأربعاء 24 نوفمبر 2021
صبحي والخشت يتفقدان معرض ابتكارات المتسابقين خلال حفل ختام مهرجان ابداع9

صبحي والخشت يتفقدان معرض ابتكارات المتسابقين خلال حفل ختام مهرجان ابداع9

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن شروط التحكيم في مجال الإبتكارات العلمية - جائزة المهندس  محمد كمال إسماعيل ، ضمن فاعليات مهرجان إبداع لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، للموسم العاشر علي التوالي، في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2021 / 2022 بإجمالي جوائز تصل قيمتها إلى 5 ملايين  جنيه، تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث حددت الوزارة  شروط التحكيم في مجال الإبتكارات العلمية، في مهرجان إبداع الجامعات 2021-2022  الموسم العاشر على النحو التالي: 

4 مجالات للتسابق في  مسابقة  الابتكارات العلمية 

1- الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتطبيقاته.

2-  الإبتكارات الهندسية والسيارات الكهربائية والطابعات ثلاثية الأبعاد.

3-  ريادة الأعمال.

4 -  الغواصات الآلية والروبوتكس.

11 شرطا لابد من توافرها في المتقدمين لمسابقة الابتكارات العملية 

1-  أن يكون المتقدم للمسابقة طالبا مقيدا في العام الدراسي الحالي  2021 - 2022  ولا يزيد عمره عن ٢٧ سنة.

2-  يقدم المتسابق مقترح علمي عن المشروع لا يزيد عن عدد (4) صفحات شاملة الصور التوضيحية.

3-  لا يزيد عدد المتسابقين في الفريق الواحد عن ثلاثة طلاب أو طالبات.

4-  تشارك كل جامعة و معهد و أكاديمية بعدد (4) ابتكارات بحد أقصى، علما بأنه سيتم تصفية للابتكارات المتقدمة للمشاركة في المرحلة النهائية والتي ستحصل على نسبة أكثر من 65%.

5-  لا يسمح بمشاركة الطالب  أو الفريق في أكثر من مشروع نهائياً.

6-  لن يلتفت إلى المشروعات المتقدمة بدون نموذج أولي يعمل بكفاءة.

مدة عرض الابتكار أثناء التقييم لاتتجاوز خمس دقائق 

7-  مدة العرض لا تزيد عن (5) خمسة دقائق غير مدة المناقشة.

8-  للجنة التحكيم الحق في رفض أي مقترح يخرج عن المجالات المحددة المذكورة.

9-  يفضل أن يكون الابتكار يخدم المجتمع المصري بصفة مباشرة ويسهل تطبيقه مع مراعاة مقومات الأمن والسلامة وسهولة التطبيق.

10- سيتم تقييم المقترحات (المشروعات) طبقا للاستمارة المرفقة.

11-  يلتزم المشروع الفائز بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مجال بوضع ملصق مهرجان إبداع (10) على النموذج الأولي والإشارة إليه في حالة المشاركة في مسابقات أخرى محلية ودولية.

 

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