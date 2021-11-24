شروط مسابقة الابتكارات العلمية بمهرجان إبداع الشباب والرياضة للجامعات
كتب:
ماهر هنداوي
02:53 ص | الأربعاء 24 نوفمبر 2021
صبحي والخشت يتفقدان معرض ابتكارات المتسابقين خلال حفل ختام مهرجان ابداع9
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن شروط التحكيم في مجال الإبتكارات العلمية - جائزة المهندس محمد كمال إسماعيل ، ضمن فاعليات مهرجان إبداع لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، للموسم العاشر علي التوالي، في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2021 / 2022 بإجمالي جوائز تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث حددت الوزارة شروط التحكيم في مجال الإبتكارات العلمية، في مهرجان إبداع الجامعات 2021-2022 الموسم العاشر على النحو التالي:
4 مجالات للتسابق في مسابقة الابتكارات العلمية
1- الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتطبيقاته.
2- الإبتكارات الهندسية والسيارات الكهربائية والطابعات ثلاثية الأبعاد.
3- ريادة الأعمال.
4 - الغواصات الآلية والروبوتكس.
11 شرطا لابد من توافرها في المتقدمين لمسابقة الابتكارات العملية
1- أن يكون المتقدم للمسابقة طالبا مقيدا في العام الدراسي الحالي 2021 - 2022 ولا يزيد عمره عن ٢٧ سنة.
2- يقدم المتسابق مقترح علمي عن المشروع لا يزيد عن عدد (4) صفحات شاملة الصور التوضيحية.
3- لا يزيد عدد المتسابقين في الفريق الواحد عن ثلاثة طلاب أو طالبات.
4- تشارك كل جامعة و معهد و أكاديمية بعدد (4) ابتكارات بحد أقصى، علما بأنه سيتم تصفية للابتكارات المتقدمة للمشاركة في المرحلة النهائية والتي ستحصل على نسبة أكثر من 65%.
5- لا يسمح بمشاركة الطالب أو الفريق في أكثر من مشروع نهائياً.
6- لن يلتفت إلى المشروعات المتقدمة بدون نموذج أولي يعمل بكفاءة.
مدة عرض الابتكار أثناء التقييم لاتتجاوز خمس دقائق
7- مدة العرض لا تزيد عن (5) خمسة دقائق غير مدة المناقشة.
8- للجنة التحكيم الحق في رفض أي مقترح يخرج عن المجالات المحددة المذكورة.
9- يفضل أن يكون الابتكار يخدم المجتمع المصري بصفة مباشرة ويسهل تطبيقه مع مراعاة مقومات الأمن والسلامة وسهولة التطبيق.
10- سيتم تقييم المقترحات (المشروعات) طبقا للاستمارة المرفقة.
11- يلتزم المشروع الفائز بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مجال بوضع ملصق مهرجان إبداع (10) على النموذج الأولي والإشارة إليه في حالة المشاركة في مسابقات أخرى محلية ودولية.