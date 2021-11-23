سكرتير الكوميسا: مصر من الدول الرائدة في الأداء الاقتصادي بالمنطقة

قالت تشيليشي كابويبوي، السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، إن كل الإحصائيات التي وردت عبر التجمع تؤكد أن مصر لا تزال من الدول الرائدة من حيث الأداء الاقتصادي في المنطقة.

وأضافت كابويبوي خلال كلمتها في القمة الـ21 لتجمع الكوميسا بحضور الرئيس السيسي، أن العام الماضي تميز بتداعيات فيروس كورونا المستجد: "نعلم أننا بين أيدينا كل الأدوات التي تتيح لنا إنجاح كل المبادرات، ويجب أن يكون هناك منصات رقمية وغير رقمية حتى نظل على تواصل مع بعضنا عبر القارة".

وتابعت: "الكوميسا عملت على جعل الدول الأعضاء أكثر استقرارا وانخراطا مع بعضها البعض، وبدعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للكوميسا أصبح هناك تنافسية حقيقية للكثير من شركات القطاع الخاص".

وواصلت: "لدينا أيضا منصة المرأة الأفريقية وستتيح لها الوصول إلى وسائل التمويل وتبادل الخبرات وهذا مهم لنا جميعا، ونستطيع أن نقول إن الكوميسا ستمضي قدما في برنامج الحوكمة الحقيقية من قبل كل الأطراف على أرض الواقع وهو ما يجب أن يتم بين كل الدول الأعضاء".