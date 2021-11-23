رئيس «تجارة الكوميسا»: مصر تستطيع تصدير خبرتها العلمية برئاستها للمنظمة

قالت الدكتورة أماني عصفور، رئيسة لجنة التجارة باتحاد الكوميسا ورئيس مجلس الأعمال الأفريقي، إنَّ منطقة التجارة الحرة القارية التي جرى إطلاقها تحت رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لن يتم تفعيلها إلا بدور القطاع الخاص.

وأضافت "عصفور" خلال لقاء بالتلفزيون المصري على هامش قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الكوميسا تعد أكبر تكتل اقتصادي للقارة الأفريقية وبدون القطاع الخاص لن يكون هناك تجارة بينية ولن يكون هناك بناء للقطاع الخاص الأفريقي وزيادة الصادرات المصرية من ضمن القطاع الخاص.

رئاسة مصر للكوميسا سيؤدي لتصدير خبرتها العلمية

وأشارت إلى أنه من «أجل تمكين القطاع الخاص وزيادة التجارة البينية لابد أن يكون هناك شراكة بين الدول والحكومات ومنظمات الأعمال مثل مجلس الأعمال الأفريقي ومجلس أعمال الكوميسا، والذي نطمح إليه أن يكون هناك في بناء للقدرات الأفريقية حتى يتم تصدير المنتجات المصرية للسوق الأفريقي».

ولفتت إلى أن رئاسة مصر للكوميسا دور هام جدا لأنه من خلاله سيكون هناك تصدير للخبرة العلمية المصرية وتعريف أكثر بالمنتجات المصرية وخاصة أن القمة تحت شعار «التحول الرقمي»، لذا لابد أن يكون هناك منصات إلكترونية لترفع عليها المنتجات المصرية الأفريقية، والاستثمار في البنية التحتية والصناعة.

وأفادت بأن دور مجلس الأعمال للكوميسا إيجاد قاعدة بيانات للقطاع الخاص وفرص التصدير والمنتجات الموجودة في القطاعات، لافتة إلى أن مجلس الأعمال لديه مجموعات عمل كثيرة للوجستيات والبنية التحتية وتجارة الخدمات والصناعة والتعريف بالمنتج المصري هام جدا.

الكوميسا تستطيع مد الشركات الصغيرة للمعلومات عن السوق الأفريقي

وتابعت: "الشركات الصغيرة التي ليس لديها القدرة وميزانية مرتفعة لكي تستطلع السوق الأفريقي ومن خلال مجلس الأعمال الكوميسا نستطيع أن نمد لهم كل المعلومات عن السوق الأفريقية، كما يوجد برنامج للتحول الرقمي ما بين البنوك المركزية وشركات الاتصالات حتى يكون هناك وسائل للتجارة البينية بين دول الكوميسا".