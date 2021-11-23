وزير التعليم يطمئن على الحالة الصحية لمصابي «الوجبة المدرسية»

تواصل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع مديري التربية والتعليم بمحافظتي قنا وأسيوط؛ للاطمئنان على صحة الطلاب الذين تعرضوا لحالة إعياء إثر تناول الوجبة المدرسية.

واطمأن وزير التربية والتعليم على خروج جميع المصابين في واقعة الوجبة المدرسية من المستشفيات، بعد تلقيهم العلاج اللازم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وقف التعامل مع الشركة المسؤولة عن توزيع الوجبات المدرسية

وقرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، بعد التواصل مع الشركة المسئولة عن توزيع الوجبات المدرسية، وقف توزيع الوجبات في محافظتي أسيوط وقنا اعتبارًا من غد الأربعاء؛ لحين انتهاء التحقيق بالشكاوى الواردة من بعض المحافظات بشأن التغذية المدرسية للطلاب.

خروج مصابي الوجبة المدرسية من المستشفيات

وكان عدد من طلاب مدرسة شركة السكر الابتدائية بنجع حمادي بمحافظة قنا، وعدد من طلاب مدارس «الكوم الأحمر والكداليك والسلام وعرب مطير» بمحافظة أسيوط، تعرضوا لحالة إعياء إثر تناولهم الوجبة المدرسية، اليوم، وتم نقلهم إلى المستشفيات لأخذ العلاج اللازم، وخروجوا جميعًا بعد الاطمئنان على صحتهم.