محافظ قنا يقرر وقف صرف الوجبات المدرسية بعد تسمم 50 تلميذا

قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وقف صرف الوجبات المدرسية بصفة مؤقتة بمدارس قنا لحين وصول نتائج تحليلها من المعامل المركزية بوزارة الصحة، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ، وذلك على خلفية إصابة 50 تلميذا وتلميذة، صباح اليوم الثلاثاء، بمدرسة شركة السكر الابتدائية المشتركة بمدينة نجع حمادي، بحالة اشتباه في تسمم، ونُقلوا عل إثرها بسيارات الإسعاف لمستشفى نجع حمادي العام.

تشكيل لجنة لتحليل الوجبات المدرسية

وأوضح محافظ قنا، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة حازم عمر نائب المحافظ، مكونة من ممثلي مديريات الصحة «الطب الوقائي» والتربية والتعليم والتموين، لأخذ عينات من مكونات الوجبات المدرسية الموجودة داخل المدرسة لتحليلها بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والاستهلاك الآدمي، إضافة إلى التحفظ على مخازن الوجبات المدرسية لحين انتهاء الفحص والتحقيق، فضلا عن قيام اللجنة بالمرور على المدارس بمدن المحافظة المختلفة وسحب عينات عشوائية من الوجبات المدرسية.

الحالة الصحية للطلاب المصابين

وأضاف «الداودي»، أن الحالة الصحية للطلاب المصابين مستقرة ومطمئنة للغاية، وتم توفير كافة سبل الرعاية الصحية وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وجاري تشخيص إصابتهم بحالة تسمم من عدمه.

وأكد المحافظ خروج 30 تلميذا وتلميذه من المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية، وجاري الاطمئنان علي باقي الحالات، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه أقصى عقوبة في حالة ثبوت عدم مطابقة الوجبة المدرسية للمواصفات القياسية حفاظًا على سلامة الطلاب.