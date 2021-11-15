يسأل العديد من أولياء الأمور عن ما هي مكونات الوجبات المدرسية التي يبدأ توزيعها اليوم، والتي خصصتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث أشارت وزارة الصحة أنها تمثل قيمة غذائية عالية للطلاب وفقا للمرحلة العمرية وكذلك وفقا لاختلاف المحافظات حيث كل محافظة لها وجبات مدرسية خاصة بها، بالإضافة إلى الحالة الصحية للأطفال وسوء التغذية التي يعاني منها الأطفال.

مكونات الوجبات المدرسية التي يبدأ توزيعها اليوم

ونشرت وزارة الصحة والسكان على موقعها الرسمي على «الفيس بوك» منشورا توضح فيه مكونات الوجبات المدرسية التي يبدأ توزيعها اليوم، مع تحديد الفئات العمرية للطلاب حيث السن يبدأ من 6 لـ8 سنوات يجب أن يحصل على 400 لـ550 سعراً حرارياً، والفئة العمرية من 9 لـ12 سنة يجب أن تحصل على 450 لـ600 سعر حراري، وفي ما يتعلق بالفئة العمرية من 12 لـ15 عاماً يجب أن تحصل من 500 لـ650 سعراً حرارياً.

مكونات الوجبة المدرسية وفقا للحالة الصحية للطلاب بالمحافظات

وأكدت الوزارة في منشور لها، أن الوجبات المدرسية تتكون من عدة عناصر تحتوي على كربوهيدرات وبروتين وكالسيوم وفيتامينات ومعادن، مشيرة إلى أن الوجبات المدرسية تقسم حسب النتائج الصحية لمبادرة 100 مليون صحة بالمحافظات.

وحددت وزارة الصحة والسكان الوجبات الغذائية وفقا للمحافظات التي بها نسب من الأنيما أكثر من 50%، وأن قائمة الوجبة متنوعة بين اللبن المدعم بالفيتامينات وبسكويت مدعم بالفيتامينات والجبن والفواكه الطازجة والمجففة مثل التين والمشمش، بالإضافة إلى وجبات مطهية بها مصدر بروتين حيواني.

المحافظات التي بها قصر قامة للطلاب يحصلون على وجبات غذائية غنية بالسمسم

أما المحافظات التي يتواجد بها أكثر من 10% قصر قامة جرى عمل مقترح قائمة وجبات متنوعة من وجبات جافة غنية بالمغذيات الدقيقة مثل بسكويت ويفر وسمسمية وحمصية وفولية ومقرمشات بالسمسم.

وتحديد المحافظات التي بها نسب الأنيما أقل من 20%، فشملت الوجبة عدة عناصر غذائية متنوعة مثل البسكويت المدعم بالتمر والحلاوة السمسمية والفواكه الطازجة والمجففة، وفي ما يتعلق بالمحافظات الأكثر من 20% تتضمن الوجبة الخبز والبسكويت والبقسماط والجبن الأبيض واللبن والفاكهة.