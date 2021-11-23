مصر تفوز بالبطولة العربية لدراجات المضمار بـ42 ميدالية «صور»

حصدت مصر 42 ميدالية منها 25 ذهبية، في منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار، التي أقيمت منافساتها بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة بمشاركة 17 دولة، واختتمت منافساتها اليوم، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

مصر الأكثر فوزا بالميداليات في البطولة

وتصدرت مصر قائمة المنتخبات الأكثر فوزا بالميداليات في البطولة، حيث توج لاعبو الفراعنة بـ42 ميدالية متنوعة، بواقع 25 ميدالية ذهبية، و10 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية، وجاء بعدها بفارق كبير منتخب الجزائر في المركز الثاني، بقائمة الفائزين بميداليات البطولة، واحتل منتخب الإمارات المركز الثالث.

وزير الرياضة ورئيس اتحاد الدراجات يحضران حفل الختام ويكرمان الفائزين

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حضور حفل ختام البطولة، وتكريم اللاعبين الفائزين وتسليمهم الميداليات، برفقة الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات، ونائب رئيس الاتحاد الدولي والعربي.

وأشاد الدكتور وجيه عزام، بالنتائج التي حققها لاعبو منتخب مصر في بطولة المضمار، التي اعتبرها تأكيدا على تميز لاعبي الفراعنة في رياضة الدراجات، مشيرا إلى أن عدد الميداليات التى حققها منتخبنا هو حصاد الإعداد الجيد والقوي الذي خضع له لاعبو المنتخب استعدادا للبطولة.

نتائج المسابقات.. فوز منتخب مصر بذهبيات السرعة والاقصاء والماديسون

وأسفرت منافسات اليوم الختامي للبطولة عن النتائج التالية:

- في سباق السرعة لفئة الشابات فازت لاعبتا منتخب مصر شهد محمود ومريم عاصم بالميداليتين الذهبية والفضية، وحققت الإماراتية هدى حسين الميدالية البرونزية.

- في سباق الإقصاء لفئة الشباب فاز لاعب منتخب مصر عبد الله عفيفي بالميدالية الفضية، وتوج الجزائري صلاح الدين أيوبي شرقي بالميدالية الذهبية، وحصد الإماراتي محمد المطاوعي الميدالية البرونزية.

- في سباق الـ1 كيلومتر لفئة الشباب فاز لاعب منتخب مصر يوسف شريف بالميدالية البرونزية، وتوج السعودي عبد العزيز الدريعي بالميدالية الذهبية، وحصد مواطنه عزام العبد المنعم الميدالية الفضية.

- في سباق الإقصاء لفئة الكبار فاز الجزائري ياسين شعلال بالميدالية الذهبية وتوج الإماراتي يوسف ميرزا بالميدالية الفضية وحصد المغربي أشرف الدغمي الميدالية البرونزية.

وفي سباق الماديسون لفئة الكبار، فاز ثنائي منتخب مصر يوسف أحمد ذكي وأحمد خالد السعد بالميدالية البرونزية، وتوج منتخب الإمارات بالميدالية الذهبية، وحصد منتخب الجزائر الميدالية الفضية.

-في سباق الماديسون لفئة الشباب فاز لاعب منتخب مصر محمود بكر بالميدالية الذهبية، وتوج الجزائري أيوب فركوس بالميدالية الفضية، وحصد المغربي حسن دحيمان الميدالية البرونزية.

- في سباق الـ1 كيلومتر لفئة الكبار فاز لاعب منتخب مصر حسين ناصر بالميدالية الفضية، وتوج الجزائري التخصيب ساسان بالميدالية الذهبية، وحصد مواطنه صديق بن قنيف الميدالية البرونزية.