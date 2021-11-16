أول ذهبية وفضية لمصر في ثالث أيام البطولة العربية للدراجات 

أسفرت نتائج منافسات اليوم الثالث للبطولة العربية لدراجات الطريق التي تقام منافساتها بمنطقة البادية بمدينة 6 أكتوبر وتستمر حتى يوم 19 نوفمبر الجاري، عن فوز مصر بـ3 ميداليات.

ويشارك في البطولة 8 دول عربية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

أول ذهبية لمصر في سباقات الطريق بالبطولة

وجاءت نتائج منافسات اليوم الثالث للبطولة كالتالي: فوز اللاعبة المصرية ابتسام زايد بالمركز الأول والميدالية الذهبية لسابق فردي ضد الساعة لفئة الإناث، وهي أول ذهبية لمصر في سباقات الطريق بـ البطولة العربية للدراجات مع أول مشاركة للبطلة ابتسام زايد، وفازت اللاعبة الكويتية لطيفة عامر بالفضية، وتوجت مواطنتها نورة عبد الله بالميدالية البرونزية للسباق، وجاءت اللاعبة السعودية منيرة الدرويش في المركز الرابع، والمغربية شيماء الزكراوي في المركز الخامس.

الجزائر تفوز بذهبية سباق فردي ضد الساعة إناث

وفي سباق فردي ضد الساعة لفئة الشابات حققت الجزائرية نسرين حويلي المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصدت المصرية حبيبة محمد السيد الميدالية الفضية، وتوجت المغربية وئام المعروفي بالميدالية البرونزية، وجاءت الإماراتية هدى حسين في المركز الرابع، والجزائرية شهرة عزوز في المركز الخامس.

الإمارات تفوز بذهبية سباق فردي ضد الساعة شباب

وفي سباق فردي ضد الساعة لفئة الشباب حقق الإماراتي محمد المطيوعي المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصد الجزائري صلاح الدين أيوبي الميدالية الفضية، وتوج لاعب منتخب مصر عبد الله عفيفي بالميدالية البرونزية، وجاء الجزائري عبد الكريم فركوس في المركز الرابع، والمغربي علاء أزيكي في المركز الخامس.

وأشاد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات، نائب رئيس الاتحاد الدولي والعربي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بالنتائج التي حققها لاعبو منتخب مصر في منافسات اليوم، مؤكدا أن فوز مصر بثلاثة ميداليات جاء بعد منافسات قوية شهدت حماسا كبيرا من كل اللاعبين.

وأضاف أن تحقيق تلك الميداليات ثمرة فترة الإعداد القوية التي خاضها اللاعبون استعدادا للبطولة.