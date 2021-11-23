«كريمة» بندوة «تجديد الخطاب الديني» بعلوم طنطا: الفكر المتشدد يدمر عقول الشباب

نظمت كلية العلوم جامعة طنطا، اليوم، ندوه تثقيفية بعنوان «أهمية تجديد الخطاب الديني في مواجهة الفكر المتطرف»، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، والدكتور حمدي شعبان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

تجديد الخطاب الديني يهدف للحفاظ على الشباب من الفكر المتطرف

حاضر في الندوة الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حيث تحدث عن أهمية تجديد الخطاب الديني في سبيل الحفاظ على الشباب من الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تدعو للوسطية والتسامح.

وأوضح خطورة الفكر المتشدد والمتطرف، الذي يهدف إلى تدمير عقول الشباب، مؤكدًا على ضرورة التأكد من المعلومات التي يتم تداولها، مشيدًا بدور الأزهر الشريف الذي يدعو إلى الوسطية والاعتدال والتسامح.

أبرز الحاضرين بالندوة

حضر الندوة الدكتور طارق مصطفى، عميد كلية العلوم، والدكتورة نهال عاطف صلاح الدين، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

أقيمت الندوة تحت إشراف ضاحي هجرس، مدير المجمع الإعلامي بطنطا، وعزة عبد الرافع سرور المدير العام لإعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا، وكيل وزارة الإعلام لشرق وسط الدلتا، ونظمها فريق العمل الإعلامي بقيادة السيد سنيد.