 رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على حالة «سلوى» التي وجه الرئيس بعلاجها

زار الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المستشفى الجامعي، للاطمئنان على الحالة الصحية للمواطنة سلوى عبدالموجود، المقيمة بعزبة العتيق مركز دسوق، والتى تعانى من ورم وتضخم بالقدم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والذي وجه بعلاجها على نفقة الدولة.

رافق رئيس الجامعة خلال زيارته، الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

رئيس جامعة كفر الشيخ: وفرنا غرفة خاصة للمريضة

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه تم توفير غرفة خاصة للمريضة، بها كل الإمكانيات والرعاية الطبية اللازمة، مع تقديم كل الدعم الطبى لها، وذلك لاستكمال علاجها تحت إشراف فريق طبي متخصص بالجامعة.

تقديم الرعاية الطبية لسلوى بعد توجيهات الرئيس

ووجه رئيس الجامعة، عميد كلية الطب الدكتور طه إسماعيل والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الدكتور حاتم الجوهري، بالإشراف المباشر على متابعة المريضة واستكمال الفحوصات والأشعة اللازمة لها، والتأكد من حصولها على خدمة طبية متميزة لحين استقرار الحالة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بعلاج المواطنة سلوى عبدالموجود، 46 عاما، والمقيمة بعزبة العتيقي، مركز دسوق، والتي تعاني من ورم وتضخم بالقدم، على نفقة الدولة، فيما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بسرعة نقلها بسيارة إسعاف مجهزة تحت إشراف فريق طبي متخصص للمستشفى الجامعى.