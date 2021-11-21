  فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يزور كلية آداب كفر الشيخ

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ في مكتبه بالإدارة العامة للجامعة اليوم الأحد، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك قبل توجه الفريق لزيارة كلية الآداب، للوقوف على مدى تطبيق معايير الجودة والاعتماد بالكلية، ومدى الاستعداد للحصول على شهادة الاعتماد.

استعراض إنجازات الجامعة

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، بأنه تم خلال اللقاء استعراض إنجازات الجامعة وكلياتها ووحداتها المختلفة وما يتم عمله لاستيفاء معايير الجودة طبقا لدليل الاعتماد، والجهود التي تبذل للتغلب على نقاط الضعف وتحسين الأداء.

تطبيق معايير الجودة والاعتماد

وأضاف الدكتور «دسوقي»، أن الجامعة تقوم بتقديم سبل الدعم لكليات ومعاهد الجامعة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد وحصول باقي كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد، مشيرا إلى أن الجامعة بكافة قطاعاتها تولي اهتماما كبيرا لاعتماد الكليات، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى للتحول إلى جامعة ذكية ورفع تصنيفها دولياً.

وضم الفريق الذي زار جامعة كفر الشيخ الدكتور عماد مخيمر عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق والدكتور طه المستكاوي أستاذ متفرغ بآداب أسيوط والدكتور الصاوي أحمد أستاذ الفلسفة بآداب بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب، والدكتور محمد أبو والي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور إيهاب شفطر مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتور هناء عبد العظيم منسق الزيارة.