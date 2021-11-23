حكم نهائي باستبعاد «الفيل» من انتخابات الأهلي
كتب:
محمد عيسى
05:21 م | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
مجلس الدولة - ارشيفية
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من وزارة الشباب والرياضة، وألغت حكم أول درجة، المتضمن قبول «وليد الفيل» في الترشح على مقعد نائب رئيس النادي الأهلي.
الفيل أقام استشكالاً أمس للاستمرار في تنفيذ الحكم
وكان وليد توفيق الفيل، عضو النادي الأهلي، أقام استشكالاً، أمس الاثنين، للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، بمجلس الدولة، المتضمن إدراج اسمه في انتخابات النادي الأهلي وقبول أوراق ترشحة.
المحكمة قضت بأحقية الفيل في الترشح
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت الأربعاء الماضي، بقبول دعوى الدكتور وليد الفيل، عضو النادي الأهلي، ضد وزارة الشباب والرياضة، وقبول أوراق ترشحه بانتخابات القلعة الحمراء على مقعد نائب الرئيس.