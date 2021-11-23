حكم نهائي باستبعاد «الفيل» من انتخابات الأهلي 

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من وزارة الشباب والرياضة، وألغت حكم أول درجة، المتضمن قبول «وليد الفيل» في الترشح على مقعد نائب رئيس النادي الأهلي.

الفيل أقام استشكالاً أمس للاستمرار في تنفيذ الحكم

وكان وليد توفيق الفيل، عضو النادي الأهلي، أقام استشكالاً، أمس الاثنين، للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، بمجلس الدولة، المتضمن إدراج اسمه في انتخابات النادي الأهلي وقبول أوراق ترشحة.

المحكمة قضت بأحقية الفيل في الترشح

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت الأربعاء الماضي، بقبول دعوى الدكتور وليد الفيل، عضو النادي الأهلي، ضد وزارة الشباب والرياضة، وقبول أوراق ترشحه بانتخابات القلعة الحمراء على مقعد نائب الرئيس.