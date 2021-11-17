«الفيل» يكشف تفاصيل أزمة ترشحه في انتخابات الأهلي: أتعرض لحملة تشهير

كشف المهندس وليد الفيل، الحاصل على حكم قضائي بقبول أوراق ترشحه في انتخابات النادي الأهلي على مقعد نائب رئيس النادي، تفاصيل الواقعة، قائلا: «مش متعودين في النادي الأهلي إننا نلجأ للقضاء وكان ممكن الموضوع يخلص في 3 دقائق»، موضحًا أنه تقدم بورق ترشحه في الساعة السابعة إلا الربع فامتنع محامي النادي عن استلام الورق بسبب أن الورق ينقصه أوراق التجنيد، وحصل تعنت ضده لذلك حرك دعوى قضائية، على حد قوله.

الأعضاء عرضوا عليه إثبات حالة ورفض إدخال الشرطة نادي الأهلي

وأضاف «الفيل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، أن الأعضاء عرضوا عليه إثبات حالة ورفض إدخال الشرطة نادي الأهلي لأنه صرح كبير، لكن هناك عيوب ولن يقبل الاعتداء على حقوقه، «جاءني اتصال هاتفي من أحد شهود العيان وقال إن هناك من تدخل لمنع قبول الورق واتخذت إجراءات ودية وأرسلت إلى محمود الخطيب ووزير الرياضة وقلت لهم تفاصيل الواقعة وطلبت الترشح لكن لم يرد أحد».

لم أطلب من القضاء سوى إدراج اسمي ضمن كشوف المرشحين

وأوضح أنه لجأ إلى القضاء ورفع الدعوى ولم يطلب فيها إلا إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، «أنا بتعرض لحملة من البذاءة والتشهير والاغتيال المعنوي من جانب بعض الجمهور واللجان الإلكترونية التي يعرف جيدًا من يحركها ولم أطلب إلا حقي» مستطردًا: «مودتش النادي الأهلي المحكمة، والقضاء المصري أنصفني، سأطلب تنفيذ الحكم القضائي ولدي اجتماع مع فريق العمل وسنقرر ما سنفعله وسأتخذ قراري النهائي استكمال أو الانسحاب من الانتخابات وفقا لإرادتي لكن لم يملِ عليّ أحدا هذا القرار».