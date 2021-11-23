استعدادات عزاء سهير البابلي وأسماء مصطفى بمسجد الشرطة «صور»

انتهت أسرة الفنانة سهير البابلي، وكذلك عائلة الإعلامية أسماء مصطفى، من الاستعدادات الأخيرة، بشأن استقبال العزاء في الفقيدين، عقب صلاة المغرب، داخل مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، ويُقام كل منهما داخل قاعة مستقلة عن الآخر.

تفاصيل وفاة سهير البابلي وأسماء مصطفى

وخرجت جنازتا سهير البابلي وأسماء مصطفى، من مسجد الشرطة، أمس الإثنين، وسط حالة من الحزن الشديد، سيطرت على الوسط الفني والإعلامي على حدّ سواء.

ورحلت سهير البابلي، عن عالمنا مساء أول أمس، داخل أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

أسماء مصطفى تروي تجربتها مع مرض السرطان

أما الإعلامية أسماء مصطفى، رحلت عن عالمنا صباح أمس الإثنين، داخل أحد المستشفيات، بعد صراع مع مرض السرطان، وروت حكايتها مع المرض، في وقت سابق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «السرطان ده طلع حكاية ورواية ومحطات وأماكن بدون كتالوج حتى قوتك وحربك فى المعركة طلعوا برضه مش واحد هو لعنة فكل الأوقات بس حتى اختبارات المعركة طلعت برضه بدون كتالوج».

وأضافت الإعلامية أسماء مصطفى: «مش يعنى اللى بيحارب جوه الميدان غير اللى فى وش المعركة غير اللى واقف على الحدود.. سبحان الله له فى ذلك حكم.. آمال مين يتعلم من مين ونقيس تجاربنا إزاى ونفيد بعض إزاى.. مفيش كتالوج أنت ورزقك أنت واختبارك وربنا عارف صبر وقوة كل واحد علشان كده محدش مقياس لحد».