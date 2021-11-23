تقرير: تراجع إنتاج الصلب العالمي بنسبة 10.6% في أكتوبر الماضي

تراجع إنتاج الصلب العالمي بنحو 10.6% على أساس شهري، وكشف تقرير صادر اليوم عن رابطة الصلب العالمية، أن إجمالي إنتاج العالم من الصلب بلغ 145.7 مليون طن خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

إنتاج الصلب في قارة أفريقيا بلغ 1.4 مليون طن في أكتوبر

وكشف التقرير- حصلت «الوطن» على نسخة منه- أن إنتاج الصلب في قارة أفريقيا بلغ 1.4 مليون طن في أكتوبر، بزيادة 24% عن الشهر المماثل في العام الماضي، فيما بلغ إنتاج قارة آسيا وأوقيانوسيا، نحو 100.7 مليون طن، بتراجع 16.6%، فيما بلغ إنتاج أوروبا نحو 13.4 مليون طن، بزيادة 6.4%، وبلغ إنتاج دول الشرق الأوسط 3.2 مليون طن بتراجع 12.7%.

وأظهر التقرير، أن إنتاج شمال أمريكا بلغ 10.2 مليون طن، محققا نموا بنسبة 16.9%، فيما بلغ إنتاج دول أمريكا الجنوبية نحو 4 ملايين طن، بارتفاع نسبته 12.1%.

قائمة العشر المنتجين عالميا خلال الشهر الماضي

وفيما يتعلق بقائمة العشر المنتجين عالميا خلال الشهر الماضي، كشف التقرير أن الصين كان على رأس قائمة المنتجين بإنتاج 71.6 مليون طن، وبتراجع 23% عن الشهر ذاته من العام الماضي، وهو ما يعود إلي خطط بكين بشأن خفض الإنتاج تماشيا مع استراتيجيتها لتقليل الانبعاثات الكربونية.

وجاءت الهند في المرتبة الثانية بإنتاج 9.8 مليون طن، بزيادة 2.4%، تلتها اليابان بإنتاج 8.2 مليون طن ونمو 14.3%، ثم الولايات المتحدة بإنتاج 7.5 مليون طن ونمو 20.5%، وروسيا بإنتاج 6.1 مليون طن، وبنمو 0.5%.

وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة السادسة بإنتاج 5.8%، وبتراجع في الإنتاج نسبته 1%، ثم ألمانيا بكميات 3.7 مليون طن، ونمو 7%، ثم تركيا 3.5 مليون طن، وبنمو 8%، تلتها البرازيل 3.2 مليون طن، نمو 10.4%، وأخيرا إيران بإنتاج 2.2 مليون طن وبتراجع 15.3%.