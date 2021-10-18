رابطة الصلب العالمي: إنتاج السيارات سيتباطأ في 2022 بسبب الرقائق

توقعت رابطة الصلب العالمية، أن تشهد صناعة السيارات تباطؤا في الانتعاش خلال العام 2022، وأرجعت الرابطة تلك التوقعات إلى الأزمة الحالية التي تشهدها الأسواق نتيجة نقص الرقائق الإلكترونية.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن الرابطة، فإن قطاع السيارات كان من أكبر القطاعات التي شهدت انخفاضا بين قائمة مستخدمي الصلب خلال فترة الإغلاق التي صاحب انتشار فيروس كورونا، في عام 2020، موضحا أن الصناعة شهدت في المقابل انتعاشًا قويًا في النصف الثاني من عام 2020، ولفت إلى أنه على الرغم من أن اضطراب سلاسل التوريد لا يزال واضحًا في بعض الأسواق، إلا أن الانتعاش كان مدفوعا بالطلب المكبوت خلال فترات الإغلاق وزيادة مدخرات الأسرة نتيجة حزم التحفيز الحكومية.

إنتاج المركبات الخفيفة في الولايات المتحدة يستعد مستواه

وقال التقرير إن إنتاج المركبات الخفيفة في الولايات المتحدة، استعاد مستواه الذي كان عليه قبل انتشار الوباء بحلول الربع الثالث من العام الماضي، لكنه ظل يتجه نحو الانخفاض منذ ذلك الحين، وهو ما يعود بشكل جزئي إلى اضطرابات سلسلة التوريد.

وفي الاتحاد الأوروبي، أكد التقرير أن هناك انتعاشا قويا في الطريق، وأنه من المتوقع أن ينتعش قطاع السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 15.3٪ في عام 2021، مضيفا: «مع ذلك، فإنه لا يزال أقل بكثير من مستواه عندما بدأ ركود التصنيع لأول مرة في عام 2018».

ووفقا للتقرير فإن قطاع السيارات في الاتحاد الأوروبي يواجه حالة من عدم اليقين مع النقص في المكونات وضعف احتمالات الطلب بسبب عدم اليقين الاقتصادي العام.

ارتفاع إنتاج السيارات في النصف الأول من هذا العام

وفي الصين أشار التقرير إلى ارتفاع إنتاج السيارات في النصف الأول من هذا العام، وقال إن هناك زيادة في إنتاج سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 200٪ تقريبًا من يناير إلى أغسطس 2021، وهو ما يمثل 11.2٪ من إجمالي المركبات المنتجة في نفس الفترة.

وبحسب التقرير العالمي، فإن الاضطراب في سلسلة التوريد يؤدي إلى تقويض تعافي صناعة السيارات العالمية بشكل كبير، موضحا أنه مع تلاشي الطلب المكبوت، سيتباطأ النمو في إنتاج السيارات في عام 2022، على الرغم من أن تراكم الطلبات المرتفعة سيوفر بعض الدعم.