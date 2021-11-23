حسن أبو الروس يُغني «فلتت مني» بعد انتهاء التحقيق معه بـ«الموسيقيين»

أبدى الفنان حسن أبو الروس، التزامه الشديد بجميع قرارات لجنة التحقيق، بنقابة المهن الموسيقية، التي انتهت قبل قليل، على خلفية قرار منعه من الغناء، مؤكدًا أنه يُرحب بجميع القرارات، التي ستُصدرها لجنة التحقيق خلال الأيام القليلة المُقبلة.

أبو الروس: ألتزم بقرار النقابة وأرحب بنتائج التحقيق

وأوضح حسن أبو الروس، لـ«الوطن»، أنه عضوًا في نقابة الموسيقيين منذ 10 أعوام تقريبًا، لكنه لم يكن يعلم باللوائح المنظمة للعمل داخل قانون نقابة المهن الموسيقية، قائلًا: «أنا ماكنتش أعرف اللائحة، بس عرفتها دلوقتي خلاص».

وأضاف حسن أبو الروس، «أنا مُلتزم بالقرار اللي هيطلع، وبحب أشكر لجنة التحقيق ونقابة المهن الموسيقية بشأن استدعائي، أنا جيت قعدت معاهم وفهمت منهم المشكلة وهلتزم بكل حاجة بعد كده».

ومازح حسن أبو الروس، الجمهور، عبر فيديو مباشر على «الوطن»، حيث قدّم مقطعًا من أغنيته الجديدة «فلتت مني»، عقب انتهاء التحقيق معه، قائلًا: «أنا كنت حزين قبل ما أجي».

وكشف حسن أبو الروس، عن أعماله الفنية الجديدة، موضحًا أنه سيطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المُقبلة، بجانب المُشاركة في مسلسل وفيلم جديدين، موضحًا أنّ العمل السينمائي سيكون به عدد من الأغاني.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قد قررت إيقاف الفنان حسن أبو الروس، لمدة 15 يومًا من وقت إصدار القرار وتغريمه 20 ألف جنيه، بسبب عدم دفعه رسوم ونسب النقابة.

وكان حسن أبو الروس، قد مثل أمام لجنة من مجلس النقابة للتحقيق معه، شارك فيها علاء عامر، وحمادة أبو اليزيد، وسعد متولي.