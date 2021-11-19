مصدر بـ«الموسيقيين» يكشف عن شرط إلغاء قرار إيقاف حسن أبو الروس

أوقفت نقابة المهن الموسيقية الفنان حسن أبو الروس عن الغناء خلال الفترة الماضية، بسبب عدم سداده نسب الحفلات الغنائية التي أقامها في الفترة الأخيرة، وبالتحديد بمهرجان الجونة وظهوره بشكل غير لائق بتلك الحفلات.

مصدر: إيقاف حسن أبو الروس سينتهي عقب التحقيق معه

وعلمت «الوطن» من مصادرها داخل نقابة المهن الموسيقية، بأن قرار إيقاف حسن أبو الروس سيتم إزالته خلال الأيام المقبلة، وبالتحديد بعد خضوعه للتحقيق بالنقابة يوم اللأحد المقبل، وسيقوم خلاله بدفع النسب والرسوم الخاصة بالحفلات وتقديم اعتذار خاص عما قام به.

وأفادت المصادر، لـ«الوطن» بأن أبو الروس ملتزم تماما بالتعليمات خلال الفترة الماضية بعدم الحديث عن قرار إيقافه والتزامه بعدم إحياء أي حفلات غنائية حتى يتم حل أزمته الأخيرة بناء على مشاورات قام بها مع نقابته الأصلية وهي نقابة المهن التمثيلية.

حسن أبو الروس يحق له إقامة حفل غنائي بشرط سداد الرسوم

حسن أبو الروس يحق له الغناء وإقامة الحفلات بشكل دائم نظرا لكونه عضو نقابة مهن التمثيل، وطبقا لقانون النقابات الثلاث الموسيقية والتمثيلية والسينمائية يحق له إقامة أي حفل غنائي بشرط سداد الرسوم فقط عنها.

حسن أبو الروس كان قد ظهر لأول مرة بعد قرار الأيقاف اليوم في نادي الجزيرة، حيث قام بالانتخاب والتقط صورا تذكارية عديدة مع الأعضاء.

كانت نقابة المهن الموسيقية، قد منعت في بيانها الصادر أمس، 20 من مؤدي المهرجانات من العمل، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:

«حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومسلم وأبو ليلة، وأحمد قاسم فيلو، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا، وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي، وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة، ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبة».