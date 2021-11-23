بدء تحقيق نقابة الموسيقيين مع الفنان حسن أبو الروس

بدأ منذ قليل التحقيق مع الفنان حسن أبو الروس في نقابة المهن الموسيقية، على خلفية قرار منعه من الغناء، الذي صُدر منذ أيام، بسبب إحيائه حفلين غنائيين في مهرجان الجونة السينمائي دون الحصول على تصريح، أو دفع الرسوم الخاصة بالنقابة، بالإضافة إلى ظهوره بملابس غير لائقة.

حسن أبو الروس يخضع لتحقيق رسمي

ويخضع أبو الروس لتحقيق رسمي، بحضور لجنة من النقابة يترأسها المستشار القانوني للنقابة علاء عامر، سعد متولي رئسي الشئون القانونية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس، منهم الفنان حلمي عبد الباقي، وسكرتير النقابة أحمد رمضان والمايسترو حمادة أبو اليزيد.

تفاصيل مشكلة حسن أبو الروس

وقال أحمد رمضان، مستشار نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن أبو الروس يُستخرج له تصريح يومي لأنه ليس عضوًا في نقابة الموسيقيين، موضحًا أن مشكلة حسن أبو الروس ليست مستعصية مثل مطربي المهرجانات.

وتابع: «حسن أبو الروس منفذش شروط إدارية بسبب ملابسه غير الرسمية، ودفع الرسوم الخاصة بالنقابة، ودا إجرائها بيكون بسيط غرامة أو إيقاف لعدة أيام فقط حتى يحل تلك الأزمة».